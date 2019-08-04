Владимир Белозор: Власти выгодно, чтобы партии участвовали в выборах

- Я сторонник не грубых прямолинейных действий, а, скорее, предложений, дискуссий, обсуждений, - сразу объясняет свою позицию Владимир Белозор. - Я вот смотрю на премьер-министра и думаю, что рано или поздно его сделают козлом отпущения. И когда он сегодня говорит, что экономика – это, прежде всего, прибыль, а не сфера жизнедеятельности для производства благ и удовлетворения потребностей человека, мне смешно. Кто будет покупать нашу продукцию, если она не пользуется спросом?..





- Премьерская должность – неблагодарная очень…





- Дело не только в премьере. Вот я давно был в Бобруйске, создал там ветеранскую организацию комсомола. Нигде в республике нет! Так вот в Бобруйске числится какой-то совет ветеранов комсомола, но самого БРСМ вообще не видно и не слышно. Чем они занимаются, что делают, что проводят? Я в последнее время даже не встречал сообщений о том, что они обсудили такие-то вопросы, проанализировали программы, которые Совмин принимает. Тишина и мертвятина! А они хотят с молодежью работать, что-то от нее получить.





Я сам сейчас избавляюсь от балласта в партии. Кто-то состарился, кто-то не хочет работать, кто-то просто устал. Вот ищу новых людей, молодых и инициативных, которым было бы интересно работать. Постепенно хочу сформировать команду молодых ребят, до 45 лет, которым не все равно, что происходит со страной, которые хотят что-то делать, реализовываться.





- И что, идут к вам в партию люди?





- Немного. Я и городскую организацию сейчас обновляю, и по областям немного.

Конечно, проблемы есть. Партиям в целом сегодня нелегко.





Ну вот как, скажите, председатель Центризбиркома может говорить о том, что люди не доверяют политическим партиям? Как можно подчеркивать, что избиратель предпочитают иметь дело не с политиками? О каком формировании гражданского общества можно говорить? Наоборот, необходимо, чтобы в парламенте было представлено как можно больше партий!





Впрочем, все знают, как у нас проходит избирательный процесс…









- Как вы относитесь к предложениям об изменении закона о политических партий? Я не слышала, чтобы вы высказывались на эту тему в последнее время…





- Честно говоря, пока толком не знаю, что в конечном итоге будет заложено в основу законопроекта. Думаю, кроме ограничений ничего быть не может. Толковые предложения вряд ли будут реализованы.





- Про вашу партию, давайте прямо говорить, вообще ничего не слышно. Да и на выборах у вас почти нулевая активность.





- А смысл лезть на рожон, если все прекрасно знают, что результата не будет? Мне кажется, разумнее просто тихо уйти в сторону, пусть власть сама с собой проводит избирательный процесс.





- Но партии должны бороться за власть, а выборы – легальная возможность проводить пикеты, встречаться с людьми.





- Это если есть нормальный избирательный процесс. А когда ты знаешь, что участвуй или не участвуй, результата все равно не будет, то зачем?





Некоторые говорят, что нужно ходить от двери к двери, беседовать с людьми. Никто тебя даже не услышит! На каждом подъезде – домофоны и замки, люди в квартиры не пускают. Пресса, телевидение – избирательный процесс тоже не особо охотно освещает. Никому это не интересно. На мой взгляд, в такой ситуации лучше пассивно не участвовать.





Но при этом власти выгодно, чтобы партии участвовали в выборах. Хотя на самом деле избирательного процесса у нас нет.





- Вы сами когда последний раз принимали участие в выборах в качестве кандидата?





- Я пропустил три или четыре кампании. Но члены нашей партии были членами избирательных комиссий.





- И как, фальсификации фиксировали?





- Мы прекрасно знаем, как у нас проходят выборы. Когда ты идешь первым-вторым, за тебя отдают голоса, а потом оказываешься четвертым, о чем это говорит?..





Имитация выборов…Последние честные выборы в нашей стране, наверное, были в 1994 году, когда избирали Александра Лукашенко.





- Ваша партия на эти выборы много кандидатов будет выдвигать?





- Пока не определились еще. Будем обсуждать. Желающие, конечно, пусть участвуют. Может, кто-то из правления партии пойдет.





Но после недавнего заявления Ермошиной о политических партиях – в чем смысл участия? Ясно, что дано указание по поводу партий. Я изнутри знаю хорошо систему…





- Ваша партия считается провластной…





- Не знаю, кто это придумал и почему так написано в Википедии. Мы сейчас хотим убрать это. Ну какая мы провластная партия? Мы ведь никаких бонусов не имеем от власти. Наша партия во власти никому не нужна. Какие у нас правительственные партии? Коммунисты что ли?





- Сейчас обсуждается вопрос о госфинансировании партий…





- А как попасть в парламент, чтобы получить финансирование, если председатель Центризбиркома говорит, что партии не являются приоритетом у людей?





Выборы у нас демократические, но очень уж специфические…









- Сайт вашей партии много лет не обновляется…





- Сейчас начали им заниматься, развивать социальные сети. Работаем в этом направлении.





Вы говорите, что о нашей партии ничего не слышно. Но сегодня все партии как-то притихли. Может, только Романчук постоянно фонтанирует идеями, хотя на это никто не обращает внимания. Госфинансирования партий нет, на что надеяться?





Когда создавалась Республиканская партия, в наших рядах были работники Академии наук и институтов, предприятий, бизнесмены. Мы формировались на хорошей основе. Приходилось, конечно, где-то и приспосабливаться, и по-другому себя вести. Но терять свое лицо мне никогда не хотелось...





- Если не ошибаюсь, лет 10 назад Минюст выносил предупреждение вашей партии за то, что не ведете никакой деятельности, не предоставляете отчеты о деятельности…





- Нет, не за это выносили предупреждение. Мы несвоевременно отчитались о своей деятельности. Нужно было до 1 марта, а мы подали отчет на пару дней позже. По партийной деятельности вопросов не возникало – я все-таки партийное строительство и госуправление хорошо знаю, с этим была связана моя работа.





- А что у вас с офисами? Для некоторых партий сегодня проблема их содержать…





- У нас на Притыцкого, 31 остался офис. Еще есть офис около бывшего аэропорта "Минск-1". В регионах тоже есть. В общем, все нормально, проблем с офисами нет. Самое главное – чтобы работа шла.





- Люди беднеют, цены растут, пенсии маленькие. Ваша партия на все это вообще никак не реагирует…





- Я не вижу смысла проводить какие-то акции. Какой результат от них?





Но я за то, чтобы обсуждать социально-экономические вопросы, искать выход. У нас некоторые даже боятся сказать, сколько у нас нищих людей. Я однажды в своей предвыборной кампании говорил об этом, так один из бывших помощников президента, который сейчас живет в другой стране, возмутился: что ты там такое написал, откуда у нас больше 10 процентов нищих?





Чтобы не было низкой зарплаты, нужно менять экономическую политику страны и психологию людей.

Мало сегодня глубокой аналитики о том, что происходит, что будет завтра.





- Ваш прогнозы на президентские выборы? Могут ли появиться какие-то интересные кандидаты?





- Какие интересные кандидаты, если не все могут даже подписи собрать! Ну где, например, тот же Гайдукевич может подписи собрать? Кстати, в доме, где я живу, не встречал ни одного кандидата в президенты, никто не приходил подписи собирать! Закрытые двери не дают возможности политикам общаться с людьми. А на улице мало кто хочет останавливаться для разговора про политику, даже во время избирательных кампаний. Увы, но это так.





Дискуссии очень нужны в обществе. Но не конфронтационные и революционные, а спокойные, обстоятельные. На мой взгляд, пришло время всем партиям сесть за один стол и спокойно порассуждать о том, что происходит в обществе. И как сделать так, чтобы Беларусь была европейской, процветающей страной. Мы ведь даже бюджет без российских денег и кредитов сформировать не можем. Ну разве это нормально?





Нужно не конфронтацией заниматься, не констатировать, что у нас все плохо, а предлагать выход из сложившейся ситуации. Тогда, возможно, люди нас услышат.









Кто такой?

Владимир Белозор родился 11 мая 1948 г. в д. Буднев Кличевского района. Экономист, кандидат исторических наук. Был первым секретарем Бобруйского горкома, Могилевского обкома комсомола. Долгое время был на партийной работе, возглавлял Государственную миграционную службу.





Работал заместителем начальника управления международных связей Секретариата Национального собрания Республики Беларусь.





Как написано на сайте Республиканской партии, Белозор выступает "в экономике - за создание равных возможностей для всех форм собственности, разработку законов в поддержку малого и среднего бизнеса, уменьшение налогового пресса, за интеграцию экономических связей с Востоком и Западом; в социальной сфере – за государственную поддержку жилищной программы, повышение зарплаты учителям, врачам, работникам культуры до уровня госслужащих, обеспечение уволенных в запас офицеров и прапорщиков жильем и медицинским обслуживанием".





Сейчас работает в МИТСО, является сотрудником кафедры профсоюзной работы.