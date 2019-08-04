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"Если с курсом рубля случится что-то серьезное, страна может оказаться в очень тяжелом положении"

05.08.2019 12:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накоплено много долгов как государственных, так и в корпоративном секторе. И долги в основном номинированы в иностранной валюте.

"Если с курсом рубля случится что-то серьезное, страна может оказаться в очень тяжелом положении"
Уходящую пятилетку можно охарактеризовать как период упущенных возможностей, считает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

В комментарии для БелаПАН он сказал: "Среднегодовые темпы экономического роста, вероятно, окажутся в районе полутора процента, и для нашей страны это будет очень низкий показатель".

Крук отметил, что при сохранении такой динамики разрыв между экономическим развитием Беларуси с другими странами Центральной и Восточной Европы будет нарастать. "Беларусь вправе и могла бы рассчитывать на темпы экономического роста в районе 5-7%", — считает Крук.

Но поскольку полноценные реформы, направленные на повышение эффективности экономики, запущены не были, темпы роста ВВП оказались намного ниже. Но разгонять их искусственно в 2020 году точно не стоит, убежден Крук.

"Внутренний спрос за последние полтора года на фоне повышения зарплат и так заметно вырос, и дополнительные шаги по разогреву экономики чреваты инфляционными и девальвационными процессами", — считает экономист.


Такой сценарий развития событий не только подорвет ценовую стабильность, но и сформирует предпосылки для финансового кризиса, полагают эксперты.

– Накоплено много долгов как государственных, так и в корпоративном секторе. В основном это долги, номинированные в иностранной валюте. Поэтому если с курсом рубля случится что-то серьезное, страна может оказаться в очень тяжелом финансовом положении, — отметила в комментарии для БелаПАН академический директор BEROC Катерина Борнукова.
 
 
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Накоплено много долгов как государственных, так и в корпоративном секторе. И долги в основном номинированы в иностранной валюте.
 
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