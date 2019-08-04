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Когда пособие выплачивать не будут?

05.08.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Речь идет о пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

  Порядок его назначения и выплаты регулируется соответствующим Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149.

  Выплата такого пособия прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступили следующие обстоятельства:

  - смерть либо признание в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществляющего уход;

  - истечение срока, на который установлена I группа инвалидности;

  - истечение срока, на который выдано заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лица, достигшего 80-летнего возраста, в постоянном уходе;

  - достижение лицом, осуществляющим уход, возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет);

  - назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии (независимо от ее вида), пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе;

  - истечение срока действия вида на жительство в Республике Беларусь;

  - прекращение осуществления ухода, подтвержденного заявлением нетрудоспособного гражданина (его законного представителя) либо актом обследования;

  - поступление лица, осуществляющего уход, на учебу в учебное заведение дневной формы получения образования, на работу либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;

  - помещение нетрудоспособного гражданина в государственную стационарную организацию социального обслуживания, в больницу сестринского ухода либо его зачисление в другой организации на государственное обеспечение, социальное обслуживание;

  - выезд нетрудоспособного гражданина за границу или перемена им места жительства (места пребывания), влекущая изменение органа, выплачивающего ему пенсию;

  - постановка лица, осуществляющего уход, на психиатрический и (или) наркологический учет;

  - обнаружение (наступление) других обстоятельств и (или) документов, влекущих прекращение выплаты пособия (например, систематический выезд лица, осуществляющего уход, за пределы Республики Беларусь, а также его поступление в учреждение образования на дневную форму получения образования, помещение нетрудоспособного либо лица, осуществляющего уход, на стационарное лечение в учреждение здравоохранения и др.).

  Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение пяти дней сообщить органу, выплачивающему пособие, об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия по уходу.

  Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

  СПРАВОЧНО

  В Брестской области пособия получают 4766 человек, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами.


  Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома
 
 
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  Речь идет о пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.   Порядок его назначения и выплаты регулируется соответствующим...
 
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