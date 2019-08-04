Когда пособие выплачивать не будут?

Источник материала: Пинский Вестник

Речь идет о пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.



Порядок его назначения и выплаты регулируется соответствующим Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149.



Выплата такого пособия прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступили следующие обстоятельства:



- смерть либо признание в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществляющего уход;



- истечение срока, на который установлена I группа инвалидности;



- истечение срока, на который выдано заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лица, достигшего 80-летнего возраста, в постоянном уходе;



- достижение лицом, осуществляющим уход, возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет);



- назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии (независимо от ее вида), пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе;



- истечение срока действия вида на жительство в Республике Беларусь;



- прекращение осуществления ухода, подтвержденного заявлением нетрудоспособного гражданина (его законного представителя) либо актом обследования;



- поступление лица, осуществляющего уход, на учебу в учебное заведение дневной формы получения образования, на работу либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;



- помещение нетрудоспособного гражданина в государственную стационарную организацию социального обслуживания, в больницу сестринского ухода либо его зачисление в другой организации на государственное обеспечение, социальное обслуживание;



- выезд нетрудоспособного гражданина за границу или перемена им места жительства (места пребывания), влекущая изменение органа, выплачивающего ему пенсию;



- постановка лица, осуществляющего уход, на психиатрический и (или) наркологический учет;



- обнаружение (наступление) других обстоятельств и (или) документов, влекущих прекращение выплаты пособия (например, систематический выезд лица, осуществляющего уход, за пределы Республики Беларусь, а также его поступление в учреждение образования на дневную форму получения образования, помещение нетрудоспособного либо лица, осуществляющего уход, на стационарное лечение в учреждение здравоохранения и др.).



Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение пяти дней сообщить органу, выплачивающему пособие, об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия по уходу.



Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

СПРАВОЧНО







В Брестской области пособия получают 4766 человек, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами.



Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома