В Крыму погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Источник материала: Tut.by

Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма на необорудованном пляже в Севастополе, сообщил в понедельник на совещании в правительстве города замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Владимир Беспалый, пишет ТАСС.



Фото: Reuters

«В районе бухты Омега 4 августа на территории яхт-клуба „Юг“, несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки — жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — сказал он, не уточнив их фамилий.

По предварительным данным, одна из девушек прыгнула с пирса во время шторма и начала тонуть, а вторая бросилась ее спасать и тоже утонула.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, тела обоих девушек удалось найти. «В 09:35 мск первое тело извлекли из воды. В 10:45 мск из воды поднята вторая погибшая девушка», — говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС по Севастополю предупреждало о неблагоприятных погодных условиях 4 августа в связи с ливнями и усилением ветра до 20 м/с.

В пресс-службе правительства Мурманской области сказали ТАСС, что погибшая вице-чемпионка мира по кикбоксингу — это Элина Гисмеева. «В Крыму утонула Элина Гисмеева, [спортсменка] 1992 года рождения, мастер спорта международного класса, член сборной команды Мурманской области и России по кикбоксингу (в разделе К-1), неоднократная победительница и призер чемпионатов России, чемпионатов Европы и мира, вице-чемпионка мира», — сказал собеседник агентства.