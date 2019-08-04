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Красный Крест предлагает гродненцам присоединиться к благотворительной кампании «Соберем детей в школу!»

05.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Красный Крест предлагает гродненцам присоединиться к благотворительной кампании «Соберем детей в школу!»

С 1 августа по 15 сентября Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) проводит республиканскую благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!»

Для помощи в подготовке к школе детей из многодетных и малоимущих семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из домов-интернатов, детей из семей беженцев, лиц, ищущих убежища, и вынужденных переселенцев Гродненская областная организация Красного Креста активно подключилась к республиканской акции БОКК «Соберем детей в школу».

Красный Крест предлагает гродненцам присоединиться к благотворительной кампании «Соберем детей в школу!»

— Кампания традиционная, — прокомментировала заместитель председателя Гродненской областной организации БОКК Инна Ситько. — В ходе кампании идет сбор письменных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви, денежных средств, которые будут направлены на приобретение необходимых к школе принадлежностей для нуждающихся детей. Мы благодарны всем, кто ежегодно участвует в кампании и уже присоединился к проекту сейчас. В этом году мы планируем оказать помощь не менее 700 детям по всей области и уделить особое внимание отдаленным районам, где есть высокая нуждаемость.

Какая помощь нужна?

  • Школьная одежда и утепленные вещи для осеннего сезона
  • Обувь
  • Школьные рюкзаки и сумки
  • Канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски, кисточки, линейки, точилки, пластилин, альбомы, наборы цветной бумаги, стаканы-непроливайки для воды, пеналы и др.)
  • Спортивный инвентарь (мячи, скакалки и др.)

Как можно помочь?

Помощь может быть в натуральной или денежной форме.

Красный Крест предлагает гродненцам присоединиться к благотворительной кампании «Соберем детей в школу!»

Как перечислить деньги?

Средства можно перечислить через систему ЕРИП.

Для этого нужно выбрать в дереве ЕРИП «Благотворительность, общественные объединения» –> «Помощь детям, взрослым» –> «Белорусский Красный Крест» –> Выбрать Гродненскую областную организацию БОКК,  –> «Благотворительный взнос» –> Ввести 4019 (это номер благотворительной акции –> Указать сумму платежа и (при желании) ваши ФИО.

С кем связаться?

Вы можете:

  • прийти в Гродненскую областную организацию Белорусского Общества Красного Креста по адресу: Гродно, улица Ожешко, дом 1, в районную или городскую организацию Белорусского Красного Креста по месту жительства
  • обратиться к волонтерам Белорусского Красного Креста в торговых центрах (волонтеры будут находиться в обозначенных местах и в экипировке с символикой Красного Креста);
  • позвонить по телефону 8(015) 743226, 8(015) 680260 (городской).

Спасибо за вашу помощь!

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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С 1 августа по 15 сентября Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) проводит республиканскую благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!» Для помощи в...
 
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