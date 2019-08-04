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Красный Крест предлагает гродненцам присоединиться к благотворительной кампании «Соберем детей в школу!»
05.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 1 августа по 15 сентября Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) проводит республиканскую благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!»
Для помощи в подготовке к школе детей из многодетных и малоимущих семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из домов-интернатов, детей из семей беженцев, лиц, ищущих убежища, и вынужденных переселенцев Гродненская областная организация Красного Креста активно подключилась к республиканской акции БОКК «Соберем детей в школу».
— Кампания традиционная, — прокомментировала заместитель председателя Гродненской областной организации БОКК Инна Ситько. — В ходе кампании идет сбор письменных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви, денежных средств, которые будут направлены на приобретение необходимых к школе принадлежностей для нуждающихся детей. Мы благодарны всем, кто ежегодно участвует в кампании и уже присоединился к проекту сейчас. В этом году мы планируем оказать помощь не менее 700 детям по всей области и уделить особое внимание отдаленным районам, где есть высокая нуждаемость.
Какая помощь нужна?
Как можно помочь?
Помощь может быть в натуральной или денежной форме.
Как перечислить деньги?
Средства можно перечислить через систему ЕРИП.
Для этого нужно выбрать в дереве ЕРИП «Благотворительность, общественные объединения» –> «Помощь детям, взрослым» –> «Белорусский Красный Крест» –> Выбрать Гродненскую областную организацию БОКК, –> «Благотворительный взнос» –> Ввести 4019 (это номер благотворительной акции –> Указать сумму платежа и (при желании) ваши ФИО.
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Красный Крест предлагает гродненцам присоединиться к благотворительной кампании «Соберем детей в школу!»
С 1 августа по 15 сентября Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) проводит республиканскую благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!» Для помощи в...
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