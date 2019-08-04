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В рамках акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси» активисты РО ОО «БРСМ» навели порядок на криничке в д. Селец

05.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Восстановление святынь Беларуси» — традиционная акция союза молодежи, которая в этом году проходит в новом формате и называется она «Восстановление святынь. Родники Беларуси». На этот раз акцент сделан на благоустройстве не только культовых объектов, храмовых комплексов, часовень, но и родников, которыми так славится Беларусь. 
Многие криницы с древнейших времен считаются святыми источниками: набрать чистейшей воды и совершить омовение с верой в духовное и физическое исцеление к ним приезжают тысячи людей. Задача нынешнего поколения — сохранить наследие предшественников, узнать больше интересного о своей малой родине, позаботиться о сохранившихся природных источниках и сделать что-то полезное для земляков, для родной Беларуси.
3 августа в рамках республиканской благотворительной акции и. о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова и волонтёры гимназии г. Буда — Кошелево организовали трудовую акцию по благоустройству территории святой кринички в д. Селец. Ребята собрали мусор и пропололи клумбы.
— Акция «Восстановление святынь -Беларуси» реализуется с целью воспитания и развития у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. Я искренне благодарю ребят и всех неравнодушных, принявших участие в этом благородном деле, — отметила Алевтина Иванова.

В рамках акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси» активисты РО ОО «БРСМ» навели порядок на криничке в д. Селец
В рамках акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси» активисты РО ОО «БРСМ» навели порядок на криничке в д. Селец
В рамках акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси» активисты РО ОО «БРСМ» навели порядок на криничке в д. Селец
В рамках акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси» активисты РО ОО «БРСМ» навели порядок на криничке в д. Селец
В рамках акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси» активисты РО ОО «БРСМ» навели порядок на криничке в д. Селец

 
 
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Восстановление святынь Беларуси» — традиционная акция союза молодежи, которая в этом году проходит в новом формате и называется она «Восстановление...
 
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