В рамках акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси» активисты РО ОО «БРСМ» навели порядок на криничке в д. Селец

Источник материала: Газета Авангард

Восстановление святынь Беларуси» — традиционная акция союза молодежи, которая в этом году проходит в новом формате и называется она «Восстановление святынь. Родники Беларуси». На этот раз акцент сделан на благоустройстве не только культовых объектов, храмовых комплексов, часовень, но и родников, которыми так славится Беларусь.

Многие криницы с древнейших времен считаются святыми источниками: набрать чистейшей воды и совершить омовение с верой в духовное и физическое исцеление к ним приезжают тысячи людей. Задача нынешнего поколения — сохранить наследие предшественников, узнать больше интересного о своей малой родине, позаботиться о сохранившихся природных источниках и сделать что-то полезное для земляков, для родной Беларуси.

3 августа в рамках республиканской благотворительной акции и. о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова и волонтёры гимназии г. Буда — Кошелево организовали трудовую акцию по благоустройству территории святой кринички в д. Селец. Ребята собрали мусор и пропололи клумбы.

— Акция «Восстановление святынь -Беларуси» реализуется с целью воспитания и развития у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. Я искренне благодарю ребят и всех неравнодушных, принявших участие в этом благородном деле, — отметила Алевтина Иванова.











