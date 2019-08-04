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Курсы валют и криптовалют на сегодня

05.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Торги в понедельник открылись ослаблением белорусского рубля к доллару и евро, с одновременным укреплением к российскому рублю. Биткойн +1025.06

Курс доллара поднялся на 0,0031 рубля до 2,0584 BYN/USD. Американец укрепляется уже шестой раз подряд. На текущий момент его курс вырос до максимума за 47 дней.

Курс евро подскочил на 0,0094 рубля до 2,2890 BYN/EUR до максимума за 21 день. За последние шесть торгов курс европейской валюты поднялся на 0,0314 рубля.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0098 рубля до 3,1645 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 214 дней.

Bitcoin − 11716.3$ (+1025.06);

Bitcоin Cash/ВСС – 343.03$ (+9.84);

DigitalCash − 108.12$ (+3.99);

Еthеreum − 228.72$ (+9.94);

ZCаsh − 66.52$ (+2.92);

Monero − 92.09$ (+5.74).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в понедельник открылись ослаблением белорусского рубля к доллару и евро, с одновременным укреплением к российскому рублю. Биткойн +1025.06 ...
 
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