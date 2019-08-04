Курсы валют и криптовалют на сегодня

Торги в понедельник открылись ослаблением белорусского рубля к доллару и евро, с одновременным укреплением к российскому рублю. Биткойн +1025.06
Курс доллара поднялся на 0,0031 рубля до 2,0584 BYN/USD. Американец укрепляется уже шестой раз подряд. На текущий момент его курс вырос до максимума за 47 дней.
Курс евро подскочил на 0,0094 рубля до 2,2890 BYN/EUR до максимума за 21 день. За последние шесть торгов курс европейской валюты поднялся на 0,0314 рубля.
Курс российского рубля упал ещё на 0,0098 рубля до 3,1645 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 214 дней.
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