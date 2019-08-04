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«Мы помним»

05.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

31 июля 2019 года, в рамках акции «Мы помним», воспитанники лагеря отправились на экскурсию к памятнику Марату Казею.

31 июля 2019 года, в рамках акции «Мы помним», воспитанники лагеря отправились на экскурсию к памятнику Марату Казею, немного потрудились, убрав территорию.


После трудового десанта для ребят организовали экскурсионную прогулку, в ходе которой они узнали: кто такие Гуттен-Чапские, прогулялись по парку, который признан памятником садово-паркового искусства середины XIX века. Ребятам удалось полюбоваться озером и узнать, что оно сделано искусственно, с помощью плотины на реке Рапуса. На берегу озера размещена беседка, она предназначалась для уединённого отдыха и осмотра окружающего ландшафта.

На противоположном берегу из руин восстановили Николаевскую церковь (церковь св. Николая). Ребята гуляли, много фотографировались, а некоторые, сидя на мосту у озера, даже помедитировали.

Также в этот день воспитанники принимали участие в акции «Чистый лагерь», приводя в порядок свои комнаты и прилегающую к лагерю территорию.


 
 
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31 июля 2019 года, в рамках акции «Мы помним», воспитанники лагеря отправились на экскурсию к памятнику Марату Казею.
 
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