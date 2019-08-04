Источник материала: Новости Дзержинска

31 июля 2019 года, в рамках акции «Мы помним», воспитанники лагеря отправились на экскурсию к памятнику Марату Казею.

31 июля 2019 года, в рамках акции «Мы помним», воспитанники лагеря отправились на экскурсию к памятнику Марату Казею, немного потрудились, убрав территорию.





После трудового десанта для ребят организовали экскурсионную прогулку, в ходе которой они узнали: кто такие Гуттен-Чапские, прогулялись по парку, который признан памятником садово-паркового искусства середины XIX века. Ребятам удалось полюбоваться озером и узнать, что оно сделано искусственно, с помощью плотины на реке Рапуса. На берегу озера размещена беседка, она предназначалась для уединённого отдыха и осмотра окружающего ландшафта.

На противоположном берегу из руин восстановили Николаевскую церковь (церковь св. Николая). Ребята гуляли, много фотографировались, а некоторые, сидя на мосту у озера, даже помедитировали.

Также в этот день воспитанники принимали участие в акции «Чистый лагерь», приводя в порядок свои комнаты и прилегающую к лагерю территорию.



