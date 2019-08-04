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Соболенко снова на девятом месте в мировом рейтинге

05.08.2019 14:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Соболенко снова на девятом месте в мировом рейтинге

фото: news.yandex.ua

Белорусская спортсменка поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Для Соболенко это повторение успеха: на 9-м месте она находилась в феврале-апреле. В топ-50 входят еще две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко занимает 39-е место, Александра Саснович – 45-е.

Накануне Соболенко уступила в двух сетах китайской теннисистке Чжэн Сайсай - 3:6, 6:7 (3:7).

Топ рейтинга WTA на сегодня возглавляет Эшли Барти (Австралия). Далее идут Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Кики Бертенс (Нидерланды), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Арина Соболенко (Беларусь), Серена Уильямс (США).

На этой неделе белорусским теннисисткам предстоит участие в турнире категории "Премьер" в Торонто, пишет БЕЛТА. Призовой фонд составляет свыше 2,8 млн долларов. Арина Соболенко сыграет в первом круге с Анастасией Павлюченковой из России (44-е место в рейтинге).  Виктории Азаренко предстоит встреча с Камилой Джорджи из Италии (52). Александра Саснович сыграет с Элиз Мертенс из Бельгии (20).

 
 
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Белорусская спортсменка поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
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