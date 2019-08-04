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Китай готов к «жесткой игре» против США
05.08.2019 13:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: teknologi.id
Пекин ввел временный запрет на импорт сельхозпродукции из США.
Власти Китая на фоне эскалации торговой войны с США поручили государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны, сообщает
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Пекин ввел временный запрет на импорт сельхозпродукции из США.
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