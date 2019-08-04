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Китай готов к «жесткой игре» против США

05.08.2019 13:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Китай готов к «жесткой игре» против США

фото: teknologi.id

Пекин ввел временный запрет на импорт сельхозпродукции из США.

Власти Китая на фоне эскалации торговой войны с США поручили государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, китайские госкомпании уже прекратили закупку продукции и ждут, как будут продвигаться торговые переговоры. Таким образом Пекин показал готовность к жесткой позиции в споре с Вашингтоном.

Новые пошлины на китайские товары Вашингтон намерен ввести с 1 сентября. Как пояснял президент Дональд Трамп, Китай несправедливо управляет валютным курсом, чтобы помочь своим экспортерам. Кроме того, власти Пекина не выполнили обещание нарастить закупки американской сельхозпродукции после торгового перемирия в июне.

 
 
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Пекин ввел временный запрет на импорт сельхозпродукции из США.
 
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