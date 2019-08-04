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В США назвали Су-57 неудачным клоном F-22 и F-35

05.08.2019 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский истребитель пятого поколения Су-57 оказался неудачным клоном американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, для которых, тем не менее, может представлять серьезную опасность, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Aviationist.


Фото: wikipedia.org

«Самолет рассматривается многими аналитиками как своего рода клон F-22 и F-35 со множеством недостатков и не соответствует проектным задачам», — пишет журнал.

Однако издание признает, что задачи, возложенные на российские и американские истребители, отличаются, а прототипы Су-57 претерпели серьезную непрерывную эволюцию. «Мы можем ожидать, что Су-57 станет серьезным противником для F-22 и F-35, если они когда-либо пересекутся в небе», — заключает The Aviationist.

В июле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что серийным Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа АЛ-41Ф1 (изделие 117), впоследствии силовые агрегаты поменяют на двигатели второго этапа (изделие 30).

В настоящее время построено 11 единиц Су-57, включая один наземный испытательный прототип. Первый серийный Су-57 Воздушно-космические силы (ВКС) России должны получить до конца 2019 года. Всего до 2028 года включительно Минобороны России запланировало приобретение 76 единиц Су-57.

 
 
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Самолет не соответствует задачам, для которых был создан.
 
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