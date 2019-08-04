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В Беларуси подорожало питание в детских садах и школах. Сколько родителям придется платить

05.08.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 3 августа поднялись денежные нормы расходов на питание в детских садах и школах. Это прописано в постановлении Совмина № 504, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Так, с 3 августа денежные нормы расходов на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах вырастут на 10%.

Теперь питание для ребенка от 1 до 2 лет в детском саду с пребыванием 10,5 часа будет стоить 2,5 рубля (было 2,27) в день. Для ребенка от 3 до 6 лет — 3,16 рубля (2,87). В детсадах с пребыванием 12 часов питание для детей от 1 до 2 лет обойдется в 3,25 рубля (2,95), а от 3 до 6 лет — 3,91 рубля (3,55).

Для гимназистов, школьников, лицеистов и некоторых других категорий учащихся стоимость питания также вырастет в среднем на 10%.

В центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, с двух-, трех- и четырехразовым (когда ребенок находится там 12 часов либо круглосуточно) питанием стоимость увеличится примерно на 7−10%.

Также на 10% выросли нормы питания в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха, где дети находятся от 12 до 24 часов.

Напомним, в детских садах полную стоимость набора продуктов питания оплачивают родители.

В школах бесплатное двух- или трехразовое питание получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. Бесплатное одноразовое питание предоставлено ученикам 1−4 классов (в городах), ученикам 1−11 классов (в сельской местности).

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