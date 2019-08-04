Каникулы в Китае

В июле учащиеся из Китая проходили оздоровление в НДЦ «Зубренок». В эти же дни в Китайской Народной Республике принимали группу белорусских школьников. В составе делегации Минской области в КНР отдохнули и учащиеся Смолевичской районной гимназии Мария Потапчик и Есения Войткевич.

Как рассказали девушки, программа летнего лагеря в Китае была увлекательной и насыщенной. Отдых в Поднебесной длился 10 дней. За это время белорусские школьники посетили много интересных и знаковых мест. Незабываемое впечатление произвела экскурсия на Великую Китайскую стену.

— Это было просто ошеломительно! — делятся впечатлениями Мария и Есения, — вид со стены открывается потрясающий. Ты видишь, какая огромная стена в реальной жизни, и протяженность ее впечатляет, потому что, где она заканчивается — не видно. В общем, экскурсия на Великую Китайскую стену очень понравилась и подарила незабываемые эмоции.





Также в числе достопримечательностей китайской столицы, с которыми знакомили юных гостей из Беларуси, парк Ихэюань, олимпийский объект — национальный стадион «Птичье гнездо» и национальный плавательный комплекс «Водный куб», площадь Тяньамэнь и Храм Неба.

Побывали белорусские ребята на шоу-спектакле «Легенда о Кунг-Фу» в Красном театре и в музейном комплексе «Памятник тысячелетия», в интерактивном музее астрономии, а также на мастер-классах по традиционному китайскому искусству.

Программа пребывания включала посещение еще двух городов — Даляня и Харбина. В Даляньском технологическом университете ребята посетили акустическую лабораторию и пообщались с китайскими студентами. В Харбине состоялась встреча со студентами Хэйлунцзянского университета, в ходе которой наши школьники презентовали Беларусь.

Программой было предусмотрено знакомство с культурой и традициями этого региона, а одна из экскурсий предоставила уникальную возможность увидеть настоящих амурских тигров в питомнике, созданном специально для сохранения популяции этих животных.





— Программа отдыха была насыщенной, — рассказывают девушки, — и позволила познакомиться с культурой, архитектурой, традициями Китая. Также во время каникул в этой стране мы смогли пообщаться с молодежью, что было для нас очень интересно, ведь темп и стиль жизни в Китае значительно отличаются от белорусских. А еще было удивительным, что многие жители китайских городов, в которых мы побывали, хотели с нами сфотографироваться. Это было для нас непривычным. Понравилось все: и условия проживания, и экскурсии, и общение. Поразило столичное метро. В сам метрополитен мы не спускались, но несколько станций видели. Метро Пекина внушительное и по размерам, и по количеству веток и станций. Архитектура в этой стране необычная. Все здания многоэтажные. Наверное, поэтому Китай называют Поднебесной. По дому скучать не пришлось. Мы все время были заняты и находились в постоянном движении. Но на связь с родными выходили, высылали им фотографии, сделанные во время многочисленных поездок. Эти 10 дней, проведенные в Китае, пролетели очень быстро, и, конечно, останутся в памяти надолго.

Надо отметить, что со структурами культуры и образования Китайской Народной Республики Смолевичскую районную гимназию связывает тесное сотрудничество. Много раз в гимназии встречали гостей из КНР, которые делились с ребятами мастер-классами, проводили всевозможные семинары, рассказывали о культуре и традициях Поднебесной. К тому же, на базе Смолевичской районной гимназии действует бесплатный факультатив для школьников по изучению китайского языка. Вот и наши героини, которым посчастливилось побывать в Китае, два года изучали китайский на факультативе, который преподает носитель языка Лю Дунян. Язык китайский, по заверению Марии и Есении, очень сложный:





— Конечно, интересно было услышать его звучание в разных городах, но многое в нем зависит и от интонации, с которой ты произносишь то или иное слово или предложение. Поэтому общение между сторонами состоялось на разных языках: и на китайском, и на английском, и на русском, который в Китае также изучают.

Поездка данная стала для гимназисток не только отдыхом, но и была, безусловно, полезна в плане языкового опыта, а также личного знакомства с культурой и традициями дружественной страны.

Сейчас Мария и Есения будут готовиться к международному конкурсу «Беларусь і Кітай: мост у будучыню», который проводится среди учащихся Беларуси и Китая в возрасте 15 — 18 лет с целью расширения интереса к беспрерывному обучению и стимулированию личностного и интеллектуального развития посредством использования возможностей современных информационных технологий.

— Мы еще не определились с выбором темы, ведь их в конкурсной программе представлено множество, но участие будем принимать обязательно, — говорит заместитель директора по воспитательной работе Смолевичской районной гимназии Елена Чернецова, — и работа в изучении языка и культуры Китая, по налаживанию новых связей и укреплению существующих, будет продолжена. Детям это очень интересно, а в связи со строительством Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» еще и востребовано. В будущем, надеюсь, эта работа принесет свои плоды и будет полезна ребятам в жизни и успешном развитии в будущем.

И такие обмены опытом, знаниями будут продолжены и получат дальнейшее развитие, ведь, как отмечают в Министерстве образования Республики Беларусь, сегодня взаимодействие и обмен в сфере образования стали одним из важных направлений белорусско-китайского сотрудничества.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: во время поездки в Китай.

Фото Александра ВОЛОДЬКО и из личного архива М. Потапчик и Е. Войткевич.