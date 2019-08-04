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Хотимские аграрии убрали уже более половины урожая зерновых
05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Хотимские аграрии на 5 августа убрали 64,1% площадей зерновых и зернобобовых от плана, сообщили корреспонденту “ШК” в управлении по сельскому хозяйтсву и продовольствию со ссылкой на оперативную информацию. В целом на указанную дату заготовлено 15775,2 тонн, при средней урожайности по району 28,5 ц/га.
В лидерах ОАО “Хотимский райагроснаб”: предприятие уже убрало 86,7% от запланированных площадей. На втором месте ОАО “Октябрь-Березки”. Лидер по урожайности – ОАО “Бабушкино подворье”: здесь в среднем получают 33,2 ц/га.
Лен вытереблен на 75,5% от запланированных площадей.
Одновременно идет вспашка под озимые. Эту работу уже завершило ОАО “Батаево”. ОАО “Октябрь-Березки” произвело вспашку на 70,5% запланированных под сев земель.
Анна МАВИЧ
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Хотимские аграрии на 5 августа убрали 64,1% площадей зерновых и зернобобовых от плана, сообщили корреспонденту “ШК” в управлении по сельскому хозяйтсву и...
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