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Хотимские аграрии убрали уже более половины урожая зерновых

05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Хотимские  аграрии на 5 августа убрали 64,1% площадей зерновых и зернобобовых от плана, сообщили корреспонденту “ШК” в управлении по сельскому хозяйтсву и продовольствию со ссылкой на оперативную информацию. В целом на указанную дату заготовлено 15775,2 тонн, при средней урожайности по району 28,5 ц/га.

В лидерах ОАО “Хотимский райагроснаб”: предприятие уже убрало 86,7% от запланированных площадей. На втором месте ОАО “Октябрь-Березки”. Лидер по урожайности – ОАО “Бабушкино подворье”: здесь в среднем получают 33,2 ц/га.

Лен вытереблен на 75,5% от запланированных площадей.

Одновременно идет вспашка под озимые. Эту работу уже завершило ОАО “Батаево”. ОАО “Октябрь-Березки” произвело вспашку на 70,5%  запланированных под сев земель.

Анна МАВИЧ

 
 
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Хотимские  аграрии на 5 августа убрали 64,1% площадей зерновых и зернобобовых от плана, сообщили корреспонденту “ШК” в управлении по сельскому хозяйтсву и...
 
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