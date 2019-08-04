|
На трассе М1 под Брестом Volkswagen сбил лося: водитель получил травмы
Источник материала: Tut.by
Утром 5 августа на трассе М1 возле деревни Бульково легковушка сбила лося,
ДТП произошло около 5.00. Житель Жабинковского района на Volkswagen Passat ехал в сторону Бреста. Внезапно на дорогу выбежал лось. В результате столкновения водителя с тяжелыми травмами забрали в больницу. Лось погиб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лось внезапно выбежал на дорогу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)