В Заславле милиция задержала микроавтобус: за рулем пьяный, в салоне наркотик

Источник материала: Tut.by

В Заславле милиция задержала микроавтобус, которым управлял пьяный водитель. Кроме того, в салоне авто нашли маковую солому, сообщает УВД Минской области .





Около 18.00 сотрудники Минского РУВД заметили микроавтобус, который петлял по дороге из одной стороны в другую, при этом он выезжал на встречку.

После остановки авто выяснилось, что в салоне находилось трое граждан Минского района, а управлял микроавтобусом пьяный водитель (2,7 промилле). Все они ранее были судимы.











Милиция обнаружила в салоне 630 граммов маковой соломы. Мак указанные лица собирали на приусадебных дачных участках и деревнях для дальнейшего изготовления экстракционного опия.

Мужчин задержали и поместили в ИВС. Водителя привлекли к ответственности по ст. 18.16 КоАП Беларуси (Управление авто лицом, находящимся в состоянии опьянения). Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси (Незаконный оборот наркотиков).