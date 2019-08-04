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В Заславле милиция задержала микроавтобус: за рулем пьяный, в салоне наркотик

05.08.2019 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Заславле милиция задержала микроавтобус, которым управлял пьяный водитель. Кроме того, в салоне авто нашли маковую солому, сообщает УВД Минской области.


Около 18.00 сотрудники Минского РУВД заметили микроавтобус, который петлял по дороге из одной стороны в другую, при этом он выезжал на встречку.

После остановки авто выяснилось, что в салоне находилось трое граждан Минского района, а управлял микроавтобусом пьяный водитель (2,7 промилле). Все они ранее были судимы.





Милиция обнаружила в салоне 630 граммов маковой соломы. Мак указанные лица собирали на приусадебных дачных участках и деревнях для дальнейшего изготовления экстракционного опия.

Мужчин задержали и поместили в ИВС. Водителя привлекли к ответственности по ст. 18.16 КоАП Беларуси (Управление авто лицом, находящимся в состоянии опьянения). Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси (Незаконный оборот наркотиков).

 
 
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Около 18.00 сотрудники Минского РУВД заметила микроавтобус, который «петлял» по дороге из одной стороны в другую, при этом он выезжал на встречку.
 
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