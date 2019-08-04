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Белорусы завоевали 5 наград этапа Кубка мира в олимпийском бассейне в Токио

05.08.2019 14:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы завоевали 5 наград этапа Кубка мира в олимпийском бассейне в Токио
Фото из открытых источников

В Токио завершился первый этап Кубка мира по плаванию. На соревнованиях успешно выступила сборная Беларуси.

Белорусы завоевали 5 наград этапа Кубка мира в олимпийском бассейне в Токио Шиманович выиграл два «золота» на этапе Кубка мира по плаванию в Токио

В последний день турнира белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Оксаны Демидовой и Алины Змушко выиграла «бронзу» в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м. Кроме того, Алина Змушко заняла третье место на дистанции 50 м брассом.

Напомним, ранее Илья Шиманович завоевал в Токио две золотые награды на дистанциях 100 и 50 м брассом, а Никита Цмыг стал третьим в заплыве 50 м на спине.

Второй этап Кубка мира по плаванию пройдет с 8 по 10 августа в китайском Цзинане.

 
 
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Этап Кубка мира по плаванию прошел в спорткомплексе Tatsumi International Swimming Centre, где в 2020 году состоятся соревнования летних Олимпийских игр.
 
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