Белорусы завоевали 5 наград этапа Кубка мира в олимпийском бассейне в Токио

Источник материала: Аргументы и факты

В Токио завершился первый этап Кубка мира по плаванию. На соревнованиях успешно выступила сборная Беларуси.

В последний день турнира белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Оксаны Демидовой и Алины Змушко выиграла «бронзу» в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м. Кроме того, Алина Змушко заняла третье место на дистанции 50 м брассом.

Напомним, ранее Илья Шиманович завоевал в Токио две золотые награды на дистанциях 100 и 50 м брассом, а Никита Цмыг стал третьим в заплыве 50 м на спине.

Второй этап Кубка мира по плаванию пройдет с 8 по 10 августа в китайском Цзинане.