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Определены следующие соперники белорусских клубов в Лиге Европы
Источник материала: Tut.by
УЕФА провел жеребьевку раунда плей-офф Лиги Европы. Мы узнали, на какие клубы выйдут белорусские команды в случае, если пройдут третий круг квалификации (первые игры 3-го круга состоятся в этот четверг).
Победитель пары «Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ сыграет в раунде плей-офф с тем, кто окажется сильнее в противостоянии «Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта).
Солигорский «Шахтер», в случае если пройдет итальянский «Торино», сыграет в заключительном раунде с сильнейшим из пары «Пюник» / «Вулверхэмптон».
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В случае, если команды пройдут третий раунд квалификации.
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