Определены следующие соперники белорусских клубов в Лиге Европы

Источник материала: Tut.by

УЕФА провел жеребьевку раунда плей-офф Лиги Европы. Мы узнали, на какие клубы выйдут белорусские команды в случае, если пройдут третий круг квалификации (первые игры 3-го круга состоятся в этот четверг).





Победитель пары «Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ сыграет в раунде плей-офф с тем, кто окажется сильнее в противостоянии «Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта).

Солигорский «Шахтер», в случае если пройдет итальянский «Торино», сыграет в заключительном раунде с сильнейшим из пары «Пюник» / «Вулверхэмптон».