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Рейд ОМОН по Зыбицкой: какие преступления чаще всего совершают на самой тусовочной улице столицы

05.08.2019 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время рейда ОМОНа по улице Зыбицкой разгоняют музыкантов и организаторов спортивных развлечений. Что еще незаконно на тусовочной улице, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

На улице Зыбицкой за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 118 преступлений. Значительную часть из них составляют кражи и хулиганства. При этом на Зыбицкой с 22 часов до 8 утра патрулируют сотрудники минского ОМОНа.

Кроме развлечений в барах их хватает и на улице. Фотографии за деньги с мужчиной в костюме Деда Мороза, преодоление канатной лестницы или подтягивания на перекладине за 100 рублей в качестве приза — такие развлечения являются незаконной предпринимательской деятельностью. Организаторов разгоняет ОМОН.

После замечаний милиции уходят и уличные музыканты, выступающие без специального разрешения.

За ночь с субботы на воскресенье милиционеры составили 49 административных протоколов в отношении любителей распивать алкоголь в неположенных местах. Протоколы составляли на тех, кто начинал грубить и конфликтовать, тех, кто реагировал адекватно, отпускали.

Начальник Центрального РУВД Артур Шахлай говорит, что большинство преступлений на этой улице совершают в состоянии алкогольного опьянения.

— Чаще фигурантами уголовных дел становились молодые люди 20−35 лет. На Зыбицкой 34 увеселительных заведения, но некоторые горожане приносят алкоголь с собой и распивают его где ни попадя.

Шахлай говорит, что в этом году четырем заведениям ограничили режим работы из-за того, что владельцы не предприняли должных мер по профилактике совершения преступлений.

— Например, в заведениях, где есть сидячие места, нужно отвести отдельную зону: там посетители могут раздеться и их вещи будут в сохранности. Некоторые сразу же отреагировали на замечания, организовав мини-гардеробы. Кто-то оставил всё как есть. Когда там совершили кражи, мы ходатайствовали перед районной администрацией об ограничении режима работы этих точек.

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Теги: Минск
 
 
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Фото с Дедом Морозом, подтягивание на перекладине и канатная лестница являются незаконными на Зыбицкой.
 
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