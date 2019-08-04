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«Как это - сидеть дома в 45 лет?» Сварщик, стюардесса, спасатель - о ранней пенсии
Источник материала: Tut.by
«Когда вышла на пенсию и зажила обычной жизнью, одна за другой посыпались болячки», — рассказывает Марина Алексейчук из Минска. 26 лет она работала бортпроводницей и получила право уйти на пенсию на десять лет раньше. А Сергей Александрович 23 года тушил пожары, вышел на пенсию в 45 и начал получать 270 рублей в месяц. «Стало стыдно смотреть жене в глаза, так что пошел работать», — говорит бывший спасатель. FINANCE.TUT.BY поговорил с теми, кто имеет право на досрочную пенсию, о последствиях вредной работы и о том, каково это — быть молодым пенсионером.
«В 45 лет не хотелось жить на пенсию в 400 рублей»
Сейчас Марине Алексейчук 53 года. В 19 она начала работать бортпроводницей — и продолжала вплоть до выхода на пенсию в 45. «Ничего больше не умела и не видела, только летала», — говорит о себе Марина Андреевна.
— Я понимала, что мне все равно придется выйти на пенсию, не всю ведь жизнь этим заниматься! Вдобавок к этому времени дочь как раз должна была закончить учебу. И я хотела уйти вовремя, когда еще можно было начать жить по-другому. Так что я заранее поставила себе цель: в 45 ухожу с полетов и пробую начать другую жизнь, как у всех людей, — рассказывает Марина Андреевна. — Чем буду заниматься, не придумывала — ныряла как в прорубь. Понимала, что психологически будет тяжело, потому что полеты — это особый образ жизни: постоянно куда-то спешишь, день и ночь перепутаны, живешь от рейса до рейса.
Первое время, говорит Марина Андреевна, было тяжеловато даже ездить в транспорте.
— Мне казалось, что я всем мешаю. Привыкла, что все время на бегу с чемоданчиком, а тут, оказывается, можно просто ехать и смотреть в окно, — смеется Марина Андреевна. — Потом мне предложили поработать в «Белсоюзпечати». Я попробовала, но уже месяца через три ушла, потому что не понравилось. Приходилось работать с людьми, которые меня не понимают, мне было с ними некомфортно, да и им со мной, думаю, тоже. Тогда я пошла работать в охрану аэропорта «Минск-1». Когда-то я начинала там летать, и поэтому было такое приятное домашнее ощущение, будто бы я на пенсии переехала жить на дачу. Через несколько лет «Минск-1» закрылся, и я снова перебралась в «Минск-2» в бюро пропусков. Так что вот уже восемь лет я совершенно земной житель и работник.
Вариант окончательно уйти на ранний, но заслуженный отдых Марина Андреевна для себя даже не рассматривала.
— Во-первых, у меня нет такой пенсии, на которую можно было бы это делать. Она самая обыкновенная — 400 рублей. Наверное, я буду жить на эти деньги, когда мне будет 60−70, но зачем это делать в 45−50, пока еще есть силы? — рассуждает Марина Андреевна. — И во-вторых, так веселее жить. Я привыкла всегда бежать, вот и продолжаю: работаю два через два, общаюсь с внуком — словом, все время чем-то занята.
Тем не менее тяжелая ненормированная работа не могла не отразиться на здоровье.
— Никто в нашем государстве никаких бонусов просто так не дает. Сложности в работе, конечно, были: перепады давления, постоянные каблуки, нехватка кислорода, не спишь по ночам… — перечисляет Марина Андреевна. — Наверное, на здоровье это влияет, потому что, когда я вышла на пенсию и зажила обычной жизнью, сразу одна за другой посыпались болячки. Даже пришлось сделать несколько операций. Один врач мне объяснил: мол, пока вы летали, организм привык жить в состоянии стресса, и ему было не до болезней, а как только расслабились, он сразу же показал, что накопил за это время. Но я это прошла, и теперь все хорошо. К тому же у каждого своя генетика и свое здоровье. Сейчас иногда девочки летают и дольше, до 50 лет. Это хорошо, потому что в самолете должен быть кто-то опытный, повидавший столько разных ситуаций, что уже готов ко всему. Но я для себя решила, что надо уходить вовремя и начинать жить по-другому, потому что жить иначе все равно придется. Так сказать, оставила запас для нового старта.
«Сейчас готовлюсь к операции. Врачи прямо сказали, что это из-за моей профессии»
Владимиру Морозу из г. п. Шумилино Витебской области 58 лет. Всю жизнь он проработал электрогазосварщиком и до сих пор трудится на предприятии «Шумилинский райагросервис».
— Продолжаю работать, но сейчас уже все больше по больницам хожу. Родная профессия мне проблемы со здоровьем и дала: с этой весны сердце начало болеть, с легкими тоже не очень хорошо. Сейчас готовлюсь к операции. Врачи так прямо и сказали, что это все из-за моей специальности. Там ведь и облучение ультрафиолетом, и загазованность, — поясняет Владимир.
В силу профессии Владимиру был положен выход на пенсию на пять лет раньше — в 55. Однако время работы в начале 90-х во «вредный» стаж ему не засчитали. Предприятие, где тогда работал Владимир, сначала прошло реорганизацию, а потом и вовсе перестало существовать. В итоге мужчине пришлось доказывать, что работа в то время действительно была вредной. Сделать это удалось, и Владимир вышел на пенсию в 57 лет. Сейчас он надеется получить еще и всю пенсию, которую ему должны были выплатить за эти два года.
— Так что пенсию у нас проще заработать, чем уйти на нее, — подытоживает свою бюрократическую борьбу Владимир. — Но если бы мне платили по достоинству, я бы, может, и еще немного поработал. Таких специалистов, как я, очень мало. У меня шестой разряд, самый высокий, я имею большой опыт, качество сварки после моей работы высокое.
Сейчас зарплата Владимира чистыми составляет 320 рублей, пенсия — еще 250.
— Разве может прожить на 250 рублей нормальный человек? — задается риторическим вопросом Владимир. — Мне в месяц надо 50 рублей на таблетки. Остается 200. Есть квартплата, это еще 100 рублей. Осталось 100. Но мне же надо как-то питаться и одеваться. Жена у меня тоже на пенсии, я пока один работаю. Но сейчас уже собираюсь бросать, потому что сердце взялось серьезно, а что дальше будет, неизвестно.
«Могла бы отказаться от пенсии и работать в тех же вредных условиях хоть до ста лет»
58-летняя Алла Ильинична вышла на пенсию в 50. Свой «вредный» стаж она накопила за годы работы в скорой помощи.
— Вредной у нас считается работа с кровью, — поясняет Алла Ильинична. — Если отработал 25 лет на выезде, то в 50 можно идти на льготную пенсию. Причем до 50 уйти все равно нельзя, даже если нужный стаж уже есть. При этом можно получать эту пенсию и продолжать работать, только уже там, где нет вредных условий. Поэтому я сейчас работаю в диспетчерской скорой помощи: отправляю вызовы, веду карточки в электронном виде.
Алла Ильинична говорит, что переходить на сидячую работу ей не хотелось, она с удовольствием ездила бы на скорой и дальше. А причина выйти на пенсию была в первую очередь финансовой.
— Я могла бы отказаться от пенсии, продолжать работать в тех же вредных условиях с кровью хоть до ста лет — и всех бы это устраивало. Но если уже взял денежку, то уходи, ищи другое место, — говорит Алла Ильинична. — Я бы и осталась на выезде, потому что в 50 еще была активной, ходила по этажам с 18 лет, и мне это нравилось. Если бы зарплата была высокой, я бы, конечно, эту пенсию не оформляла. А так тут копейка, там копейка — и уже можно по-человечески пожить.
Сейчас Алла Ильинична получает пенсию в 426 рублей. Она наработала пенсионный коэффициент 1,5, а работающим пенсионерам платят с ограничением 1,3, так что после окончательного ухода на отдых эта сумма должна подрасти. Зарплата с премией — это еще около 600 рублей.
— Мне сказали: когда будете уходить, тогда и будет видно, сколько полная пенсия получится. Но пока я неплохо себя чувствую и готова еще поработать. В городе без дела сложно, а я человек активный, — говорит Алла Ильинична.
По словам женщины, о вредности своей профессии она никогда раньше особенно не задумывалась — «просто пришла на работу».
— Когда я начинала, все было по-другому. У нас даже перчаток одноразовых не было! Но тогда не было и такого количества пьяниц, бомжей, наркоманов, ВИЧ-инфицированных. Теперь, когда молодежь выезжает на вызовы, это страшно, потому что не знаешь, к кому попадешь. А мы как-то и не переживали. Пациенты бывали иногда битые, резаные, а мы ехали и работали голыми руками, — вспоминает Алла Ильинична. — Но всегда было интересно и весело, у нас была хорошая подстанция, все — как одна семья. Сейчас я это вспоминаю с ностальгией. А про вредность не думала, просто появилась возможность выйти на пенсию — я и вышла.
«45−46 лет — это уже не пожарный, там должны работать молодые парни»
Сергей Александрович — спасатель с 23-летним стажем. На пенсию он вышел в 45, сейчас ему 48.
— Я работал непосредственно на тушении пожаров, на пенсию ушел командиром отделения, — рассказывает о себе Сергей Александрович. — После этого два месяца посидел дома, а потом стало стыдно смотреть жене в глаза. Так что пошел работать. Надо, пока еще есть силы и возможность. Как это — сидеть дома в 45 лет? Тем более на те деньги, которые нам выделило государство. Когда я только вышел на пенсию, мне за 23-летнюю выслугу начислили 270 рублей. Сейчас эту сумму постепенно подняли до 360 рублей. На такие деньги, конечно, не очень хочется дома оставаться.
Поначалу Сергей Александрович устроился на деревообрабатывающее предприятие станочником. Но долго проработать там не удалось: дали о себе знать проблемы со спиной, приобретенные еще во время службы в МЧС.
— Сорвал спину, пришлось сделать операцию на позвоночнике. У пожарных это профессиональное, мне кажется, 90 процентов эмчеэсовцев с такими проблемами, — комментирует Сергей Александрович. — А после этого перешел на другое частное предприятие, где и работаю до сих пор.
О ранней пенсии для спасателей бывший эмчеэсовец говорит однозначно: это необходимость.
— 45−46 лет — это уже не пожарный, — уверен Сергей Александрович. — Там должны работать молодые парни, потому что эта работа сама по себе очень тяжелая. Во-первых, постоянно находишься в экстремальных средах: высокая температура, задымленные зоны. Здоровье отнимает — это да, и на сердце тоже сказывается. А во-вторых, эмоционально тоже очень трудно. Все время сопереживаешь людям. Почему я стал спасателем, несмотря на все эти трудности, — даже не знаю. У меня брат и шурин работали спасателями, а теперь еще и сын. Так что это у нас семейное.
«Если бы не работа, наверное, ходил бы на рыбалку и заглядывал в бутылку»
— В 43 года я вышел на пенсию, — рассказывает бывший военный Николай, сейчас ему 63. — Служил бы и дальше, но мне не повезло. Я попал под крупномасштабные сокращения Вооруженных сил, которые начались в 1992 году. В 1995-м наш авиационный полк в Поставах сократили, и я поехал служить заместителем военкома в райвоенкомат. А в 1999 году уволился и начал получать пенсию.
После этого Николай вернулся в Поставы, где осталась его семья. Там устроился на работу на предприятие по производству дверей.
— Сначала работал на станке, потом по мере освоения специальности стал мастером, потом начальником цеха — и так до сих пор здесь и работаю. Предприятие большое, крупномасштабное, мы продаем продукцию за границу, — говорит Николай.
Свою пенсию бывший военный описывает так: в целом на жизнь хватило бы, но с натяжкой. Сейчас это сумма в пределах 800 рублей. На вопрос о том, почему он решил продолжить работать, Николай отвечает однозначно: «Был полон сил и энергии!»
— Как в 43 года я мог сидеть дома? Естественно, я искал работу. Очень хорошо, что у нас в районном центре образовалось это предприятие. Иначе, как большинство уволенных со службы, ходил бы рыбачить, может, и в бутылку заглядывал бы. Хотя вообще отношение к алкоголю у меня резко отрицательное, — говорит Николай. — Если меня не скосят болезни и возраст, то буду работать, пока смогу. Дома сидеть точно не планирую. Раньше мы еще активно занимались спортом, играли в футбол, но сейчас годы уже не те. Хотя все равно стараюсь уделять спорту какое-то время.
На раннюю пенсию Николай не собирался, если бы не сокращения, был готов служить и дальше.
— Моя специальность особого вреда здоровью не принесла, — считает Николай. — Единственное неприятное, что было, — это повышенная шумность. Все-таки это полеты, самолеты. И еще внеурочная работа, например вечерние и ночные дежурства. Но военные специальности тоже есть разные. Может, кому-то эта ранняя пенсия нужна больше.
Кто еще может раньше выйти на пенсию?
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FINANCE.TUT.BY поговорил с теми, кто имеет право на досрочную пенсию, о последствиях вредной работы и о том, каково это - быть молодым пенсионером.
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