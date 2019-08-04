«Как это - сидеть дома в 45 лет?» Сварщик, стюардесса, спасатель - о ранней пенсии

Источник материала: Tut.by

«Когда вышла на пенсию и зажила обычной жизнью, одна за другой посыпались болячки», — рассказывает Марина Алексейчук из Минска. 26 лет она работала бортпроводницей и получила право уйти на пенсию на десять лет раньше. А Сергей Александрович 23 года тушил пожары, вышел на пенсию в 45 и начал получать 270 рублей в месяц. «Стало стыдно смотреть жене в глаза, так что пошел работать», — говорит бывший спасатель. FINANCE.TUT.BY поговорил с теми, кто имеет право на досрочную пенсию, о последствиях вредной работы и о том, каково это — быть молодым пенсионером.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит», — заявил ранее президент, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов. По его мнению, вопрос размера пенсий — «тяжелый случай». Мы согласны, что случай тяжелый: достойно жить на 400 рублей в месяц — задача не из простых. А некоторые белорусы и вовсе получают лишь социальную пенсию — 115 рублей. FINANCE.TUT.BY продолжает проект «(Не)слабая пенсия», посвященный пенсионной системе в нашей стране. Мы уже расспрашивали экспертов, что они думают о пенсионной реформе , и говорили с белорусами о том, как изменилась их жизнь после выхода на пенсию .

«В 45 лет не хотелось жить на пенсию в 400 рублей»

Некоторым работникам может быть назначена пенсия за выслугу лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Это отдельные категории работников авиации и летно-испытательного состава, медицинских и педагогических работников, артисты и спортсмены. Причем некоторым из них закон позволяет оформить пенсию за выслугу лет независимо от возраста. Это летчики, отдельные категории артистов театров и иных театрально-зрелищных коллективов, отдельные категории спортсменов, находившихся в штате сборных команд Республики Беларусь и (или) национальных команд Республики Беларусь по видам спорта не менее 5 лет.

Из личного архива

Сейчас Марине Алексейчук 53 года. В 19 она начала работать бортпроводницей — и продолжала вплоть до выхода на пенсию в 45. «Ничего больше не умела и не видела, только летала», — говорит о себе Марина Андреевна.

— Я понимала, что мне все равно придется выйти на пенсию, не всю ведь жизнь этим заниматься! Вдобавок к этому времени дочь как раз должна была закончить учебу. И я хотела уйти вовремя, когда еще можно было начать жить по-другому. Так что я заранее поставила себе цель: в 45 ухожу с полетов и пробую начать другую жизнь, как у всех людей, — рассказывает Марина Андреевна. — Чем буду заниматься, не придумывала — ныряла как в прорубь. Понимала, что психологически будет тяжело, потому что полеты — это особый образ жизни: постоянно куда-то спешишь, день и ночь перепутаны, живешь от рейса до рейса.

Первое время, говорит Марина Андреевна, было тяжеловато даже ездить в транспорте.

— Мне казалось, что я всем мешаю. Привыкла, что все время на бегу с чемоданчиком, а тут, оказывается, можно просто ехать и смотреть в окно, — смеется Марина Андреевна. — Потом мне предложили поработать в «Белсоюзпечати». Я попробовала, но уже месяца через три ушла, потому что не понравилось. Приходилось работать с людьми, которые меня не понимают, мне было с ними некомфортно, да и им со мной, думаю, тоже. Тогда я пошла работать в охрану аэропорта «Минск-1». Когда-то я начинала там летать, и поэтому было такое приятное домашнее ощущение, будто бы я на пенсии переехала жить на дачу. Через несколько лет «Минск-1» закрылся, и я снова перебралась в «Минск-2» в бюро пропусков. Так что вот уже восемь лет я совершенно земной житель и работник.

Вариант окончательно уйти на ранний, но заслуженный отдых Марина Андреевна для себя даже не рассматривала.

— Во-первых, у меня нет такой пенсии, на которую можно было бы это делать. Она самая обыкновенная — 400 рублей. Наверное, я буду жить на эти деньги, когда мне будет 60−70, но зачем это делать в 45−50, пока еще есть силы? — рассуждает Марина Андреевна. — И во-вторых, так веселее жить. Я привыкла всегда бежать, вот и продолжаю: работаю два через два, общаюсь с внуком — словом, все время чем-то занята.

Тем не менее тяжелая ненормированная работа не могла не отразиться на здоровье.

— Никто в нашем государстве никаких бонусов просто так не дает. Сложности в работе, конечно, были: перепады давления, постоянные каблуки, нехватка кислорода, не спишь по ночам… — перечисляет Марина Андреевна. — Наверное, на здоровье это влияет, потому что, когда я вышла на пенсию и зажила обычной жизнью, сразу одна за другой посыпались болячки. Даже пришлось сделать несколько операций. Один врач мне объяснил: мол, пока вы летали, организм привык жить в состоянии стресса, и ему было не до болезней, а как только расслабились, он сразу же показал, что накопил за это время. Но я это прошла, и теперь все хорошо. К тому же у каждого своя генетика и свое здоровье. Сейчас иногда девочки летают и дольше, до 50 лет. Это хорошо, потому что в самолете должен быть кто-то опытный, повидавший столько разных ситуаций, что уже готов ко всему. Но я для себя решила, что надо уходить вовремя и начинать жить по-другому, потому что жить иначе все равно придется. Так сказать, оставила запас для нового старта.

«Сейчас готовлюсь к операции. Врачи прямо сказали, что это из-за моей профессии»

Досрочная трудовая пенсия по возрасту положена за различные виды вредных и опасных работ. Они разделены на два списка. В список № 1 входят работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда и подземные работы. Те, кто был занят на них длительное время, могут уйти на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. В 2019 году это 46 лет и 6 месяцев для женщин и 51 год и 6 месяцев для мужчин. Ежегодно с 1 января этот пенсионный возраст увеличивается на шесть месяцев и в конечном итоге в 2022 году составит 48 лет для женщин и 53 года для мужчин. Чтобы получить такую пенсию, страховой стаж в 2019 году должен составлять минимум 17 лет (ежегодно он увеличивается на шесть месяцев, пока к 2025 году не достигнет 20 лет). Для мужчин также требуется общий трудовой стаж не менее 20 лет. Еще одно условие — набрать минимум специального стажа на работах по списку № 1. Для мужчин это срок не менее 10 лет (при этом не менее 5 лет в период до 1 января 2009 г.), для женщин — не менее 7 лет 6 месяцев (не менее 3 лет 9 месяцев до 1 января 2009 г.). В список № 2 входят работы с вредными и тяжелыми условиями труда. По этому списку выйти на пенсию можно на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. В нынешнем году это 51 год 6 месяцев для женщин и 56 лет 6 месяцев для мужчин (этот пенсионный возраст к 2022 году постепенно увеличится до 53 и 58 лет соответственно). Чтобы в 2019 году уйти на пенсию раньше по списку № 2, необходимо иметь все те же 17 лет страхового стажа, мужчинам — 25 лет общего трудового стажа, женщинам — 20 лет. Мужчины должны проработать на вредных работах не менее 12 лет 6 месяцев (не менее 6 лет 3 месяцев в период до 1 января 2009 г.), женщины — не менее 10 лет (не менее 5 лет до 1 января 2009 г.).

Из личного архива

Владимиру Морозу из г. п. Шумилино Витебской области 58 лет. Всю жизнь он проработал электрогазосварщиком и до сих пор трудится на предприятии «Шумилинский райагросервис».

— Продолжаю работать, но сейчас уже все больше по больницам хожу. Родная профессия мне проблемы со здоровьем и дала: с этой весны сердце начало болеть, с легкими тоже не очень хорошо. Сейчас готовлюсь к операции. Врачи так прямо и сказали, что это все из-за моей специальности. Там ведь и облучение ультрафиолетом, и загазованность, — поясняет Владимир.

В силу профессии Владимиру был положен выход на пенсию на пять лет раньше — в 55. Однако время работы в начале 90-х во «вредный» стаж ему не засчитали. Предприятие, где тогда работал Владимир, сначала прошло реорганизацию, а потом и вовсе перестало существовать. В итоге мужчине пришлось доказывать, что работа в то время действительно была вредной. Сделать это удалось, и Владимир вышел на пенсию в 57 лет. Сейчас он надеется получить еще и всю пенсию, которую ему должны были выплатить за эти два года.

— Так что пенсию у нас проще заработать, чем уйти на нее, — подытоживает свою бюрократическую борьбу Владимир. — Но если бы мне платили по достоинству, я бы, может, и еще немного поработал. Таких специалистов, как я, очень мало. У меня шестой разряд, самый высокий, я имею большой опыт, качество сварки после моей работы высокое.

Сейчас зарплата Владимира чистыми составляет 320 рублей, пенсия — еще 250.

— Разве может прожить на 250 рублей нормальный человек? — задается риторическим вопросом Владимир. — Мне в месяц надо 50 рублей на таблетки. Остается 200. Есть квартплата, это еще 100 рублей. Осталось 100. Но мне же надо как-то питаться и одеваться. Жена у меня тоже на пенсии, я пока один работаю. Но сейчас уже собираюсь бросать, потому что сердце взялось серьезно, а что дальше будет, неизвестно.

«Могла бы отказаться от пенсии и работать в тех же вредных условиях хоть до ста лет»

58-летняя Алла Ильинична вышла на пенсию в 50. Свой «вредный» стаж она накопила за годы работы в скорой помощи.

— Вредной у нас считается работа с кровью, — поясняет Алла Ильинична. — Если отработал 25 лет на выезде, то в 50 можно идти на льготную пенсию. Причем до 50 уйти все равно нельзя, даже если нужный стаж уже есть. При этом можно получать эту пенсию и продолжать работать, только уже там, где нет вредных условий. Поэтому я сейчас работаю в диспетчерской скорой помощи: отправляю вызовы, веду карточки в электронном виде.

Алла Ильинична говорит, что переходить на сидячую работу ей не хотелось, она с удовольствием ездила бы на скорой и дальше. А причина выйти на пенсию была в первую очередь финансовой.

— Я могла бы отказаться от пенсии, продолжать работать в тех же вредных условиях с кровью хоть до ста лет — и всех бы это устраивало. Но если уже взял денежку, то уходи, ищи другое место, — говорит Алла Ильинична. — Я бы и осталась на выезде, потому что в 50 еще была активной, ходила по этажам с 18 лет, и мне это нравилось. Если бы зарплата была высокой, я бы, конечно, эту пенсию не оформляла. А так тут копейка, там копейка — и уже можно по-человечески пожить.

Сейчас Алла Ильинична получает пенсию в 426 рублей. Она наработала пенсионный коэффициент 1,5, а работающим пенсионерам платят с ограничением 1,3, так что после окончательного ухода на отдых эта сумма должна подрасти. Зарплата с премией — это еще около 600 рублей.

— Мне сказали: когда будете уходить, тогда и будет видно, сколько полная пенсия получится. Но пока я неплохо себя чувствую и готова еще поработать. В городе без дела сложно, а я человек активный, — говорит Алла Ильинична.

По словам женщины, о вредности своей профессии она никогда раньше особенно не задумывалась — «просто пришла на работу».

— Когда я начинала, все было по-другому. У нас даже перчаток одноразовых не было! Но тогда не было и такого количества пьяниц, бомжей, наркоманов, ВИЧ-инфицированных. Теперь, когда молодежь выезжает на вызовы, это страшно, потому что не знаешь, к кому попадешь. А мы как-то и не переживали. Пациенты бывали иногда битые, резаные, а мы ехали и работали голыми руками, — вспоминает Алла Ильинична. — Но всегда было интересно и весело, у нас была хорошая подстанция, все — как одна семья. Сейчас я это вспоминаю с ностальгией. А про вредность не думала, просто появилась возможность выйти на пенсию — я и вышла.

«45−46 лет — это уже не пожарный, там должны работать молодые парни»

Право на ранний выход на пенсию есть у силовиков: военнослужащих Вооруженных сил, которые служат по контракту, а также у тех, кто служит в органах внутренних дел, органах по чрезвычайным ситуациям, органах государственной безопасности, органах пограничной службы, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований Комитета госконтроля. Ранняя пенсия положена начальствующему и рядовому составу. В нынешнем году предельный возраст состояния на военной службе (так называется пенсионный возраст для военных) для всех званий до подполковника включительно составляет 46,5 года. После окончания повышения пенсионного возраста он увеличится до 48 лет. Для более высоких званий пенсионный возраст не изменился: полковники выходят на пенсию в 50 лет, генерал-майоры и генерал-лейтенанты — в 55, генерал-полковники — в 60. Если на момент достижения предельного возраста состояния на службе у человека есть 25 лет трудового стажа, из которых 12,5 — это служба, он может уйти на пенсию. Кроме того, пенсия положена всем тем, кто отслужил 20 лет, даже если им еще не исполнилось нужное количество лет. Но выплачивать ее начнут только по достижении военного «пенсионного возраста».



Из личного архива

Сергей Александрович — спасатель с 23-летним стажем. На пенсию он вышел в 45, сейчас ему 48.

— Я работал непосредственно на тушении пожаров, на пенсию ушел командиром отделения, — рассказывает о себе Сергей Александрович. — После этого два месяца посидел дома, а потом стало стыдно смотреть жене в глаза. Так что пошел работать. Надо, пока еще есть силы и возможность. Как это — сидеть дома в 45 лет? Тем более на те деньги, которые нам выделило государство. Когда я только вышел на пенсию, мне за 23-летнюю выслугу начислили 270 рублей. Сейчас эту сумму постепенно подняли до 360 рублей. На такие деньги, конечно, не очень хочется дома оставаться.

Поначалу Сергей Александрович устроился на деревообрабатывающее предприятие станочником. Но долго проработать там не удалось: дали о себе знать проблемы со спиной, приобретенные еще во время службы в МЧС.

— Сорвал спину, пришлось сделать операцию на позвоночнике. У пожарных это профессиональное, мне кажется, 90 процентов эмчеэсовцев с такими проблемами, — комментирует Сергей Александрович. — А после этого перешел на другое частное предприятие, где и работаю до сих пор.

О ранней пенсии для спасателей бывший эмчеэсовец говорит однозначно: это необходимость.

— 45−46 лет — это уже не пожарный, — уверен Сергей Александрович. — Там должны работать молодые парни, потому что эта работа сама по себе очень тяжелая. Во-первых, постоянно находишься в экстремальных средах: высокая температура, задымленные зоны. Здоровье отнимает — это да, и на сердце тоже сказывается. А во-вторых, эмоционально тоже очень трудно. Все время сопереживаешь людям. Почему я стал спасателем, несмотря на все эти трудности, — даже не знаю. У меня брат и шурин работали спасателями, а теперь еще и сын. Так что это у нас семейное.

«Если бы не работа, наверное, ходил бы на рыбалку и заглядывал в бутылку»

— В 43 года я вышел на пенсию, — рассказывает бывший военный Николай, сейчас ему 63. — Служил бы и дальше, но мне не повезло. Я попал под крупномасштабные сокращения Вооруженных сил, которые начались в 1992 году. В 1995-м наш авиационный полк в Поставах сократили, и я поехал служить заместителем военкома в райвоенкомат. А в 1999 году уволился и начал получать пенсию.

После этого Николай вернулся в Поставы, где осталась его семья. Там устроился на работу на предприятие по производству дверей.

— Сначала работал на станке, потом по мере освоения специальности стал мастером, потом начальником цеха — и так до сих пор здесь и работаю. Предприятие большое, крупномасштабное, мы продаем продукцию за границу, — говорит Николай.

Свою пенсию бывший военный описывает так: в целом на жизнь хватило бы, но с натяжкой. Сейчас это сумма в пределах 800 рублей. На вопрос о том, почему он решил продолжить работать, Николай отвечает однозначно: «Был полон сил и энергии!»

— Как в 43 года я мог сидеть дома? Естественно, я искал работу. Очень хорошо, что у нас в районном центре образовалось это предприятие. Иначе, как большинство уволенных со службы, ходил бы рыбачить, может, и в бутылку заглядывал бы. Хотя вообще отношение к алкоголю у меня резко отрицательное, — говорит Николай. — Если меня не скосят болезни и возраст, то буду работать, пока смогу. Дома сидеть точно не планирую. Раньше мы еще активно занимались спортом, играли в футбол, но сейчас годы уже не те. Хотя все равно стараюсь уделять спорту какое-то время.

На раннюю пенсию Николай не собирался, если бы не сокращения, был готов служить и дальше.

— Моя специальность особого вреда здоровью не принесла, — считает Николай. — Единственное неприятное, что было, — это повышенная шумность. Все-таки это полеты, самолеты. И еще внеурочная работа, например вечерние и ночные дежурства. Но военные специальности тоже есть разные. Может, кому-то эта ранняя пенсия нужна больше.

Кто еще может раньше выйти на пенсию?

Госслужащие могут уйти на пенсию за выслугу лет на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, в нынешнем году это 51,5 года для женщин и 56,5 года для мужчин. Для этого стаж работы на государственной службе должен быть не меньше 20 лет. Причем в период работы по трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью такая пенсия не выплачивается, а при увольнения до достижения общеустановленного пенсионного возраста госслужащим будут платить только половину назначенной пенсии.

могут уйти на пенсию за выслугу лет на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, в нынешнем году это 51,5 года для женщин и 56,5 года для мужчин. Для этого стаж работы на государственной службе должен быть не меньше 20 лет. Причем в период работы по трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью такая пенсия не выплачивается, а при увольнения до достижения общеустановленного пенсионного возраста госслужащим будут платить только половину назначенной пенсии. Досрочные трудовые пенсии по возрасту при соблюдении установленных законодательством условий могут предоставляться работницам текстильного производства; трактористам-машинистам , непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции; женщинам, работающим доярками, телятницами, свинарями-операторами; водителям городского пассажирского транспорта; работникам, непосредственно занятым на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах .

, непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции; . Право выйти на пенсию досрочно может быть предоставлено и по социальным основаниям. Так, при некоторых условиях выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста (в этом году — в 51 год 6 месяцев) могут многодетные матери . Во-первых, они должны иметь пять и более детей, во-вторых, четверым из них уже должно исполнилнится 8 лет. То есть, если у женщины пятеро детей, четверым уже исполнилось 8 и больше (пятому может быть меньше 8 лет), у нее есть 5 лет страхового стажа и 15 рабочего, она имеет право уйти на пенсию досрочно. В-третьих, имеют 15 лет трудового стажа, из них — минимум 5 лет страхового. Также на пять лет раньше может выйти на пенсию родитель ребенка-инвалида , если он воспитывал его минимум 8 лет до наступления совершеннолетия и имеет общий трудовой стаж 20 или 25 лет (для женщин и мужчин соответственно), из них 5 лет — страхового. При таких же стажевых условиях право на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста есть у инвалидов с детства любой группы .

. Во-первых, они должны иметь пять и более детей, во-вторых, четверым из них уже должно исполнилнится 8 лет. То есть, если у женщины пятеро детей, четверым уже исполнилось 8 и больше (пятому может быть меньше 8 лет), у нее есть 5 лет страхового стажа и 15 рабочего, она имеет право уйти на пенсию досрочно. В-третьих, имеют 15 лет трудового стажа, из них — минимум 5 лет страхового. Также на пять лет раньше может выйти на пенсию , если он воспитывал его минимум 8 лет до наступления совершеннолетия и имеет общий трудовой стаж 20 или 25 лет (для женщин и мужчин соответственно), из них 5 лет — страхового. При таких же стажевых условиях право на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста есть у . Для женщин, которые проработали минимум 10 лет в производстве сельскохозяйственной продукции, родили пять и более детей и воспитали их до 16 лет , возрастное условие законодательством не установлено: они могут выйти на пенсию независимо от возраста.

, возрастное условие законодательством не установлено: они могут выйти на пенсию независимо от возраста. Ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году пенсия по возрасту может быть назначена на 10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Тем ликвидаторам, которые были заняты в пределах зоны эвакуации (отчуждения) в 1986—1987 годах и являются инвалидами, пенсия по возрасту может назначаться на 5 лет раньше. И тем, и другим необходимы минимальный страховой стаж (не менее 17 лет в 2019 году) и общий трудовой стаж в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Трудовые пенсии в Беларуси получает 2,4 млн человек. По данным Минтруда, количество пенсионеров, получающих пенсии за работу с учетом особых условий труда, составляет почти 284 тыс. человек. Сюда относятся люди, получающие пенсию по спискам № 1 и 2 и пенсию за выслугу лет, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Раннюю пенсию по социальным основаниям получают еще около 70 тысяч человек. Это многодетные матери, родители ребенка-инвалида и инвалиды с детства любой группы.