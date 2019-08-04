Вы точно знаете, какой фильм минчане выбрали в эти выходные (а мы знаем, как попасть на него бесплатно)

Источник материала: Tut.by

Погода все еще переменчивая, а значит, кино как вид досуга все еще особенно актуально. Мы узнали, за что большинство минчан голосовало на прошлой неделе рублем, а заодно подсказываем лайфхак, как сэкономить на походе в Silver Screen.

Что смотреть в минских кинотеатрах?

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино Как будто сговорились! У Falcon Club Бутик Кино на первом месте также новый «Форсаж» и «Король лев», а вот дальше начинается самое интересное. Гости кинотеатра с особым почтением отнеслись сразу к двум авторским новинкам и смотрели канадский «Как отмыть миллион» Дени Аркана и документальное кино про Паваротти. Оба, к слову, еще в прокате, так что успейте видеть, как говорится. ​​​​​​ «Форсаж: Хоббс и Шоу» «Король лев» «Как отмыть миллион»; «Искусство обмана»; «Паваротти».

Любопытно, что ни в один топ ни одного кинотеатра не вошел самый яркий хоррор недели — «Маленькое красное платье» . По сюжету Шейла нашла себе мужчину по объявлению, и теперь ей осталось найти платье для первого свидания. Маленькое красное подойдет. Только вот едва Шейла его снимает, вокруг начинает твориться чертовщина.

В линчевских красках в фильме смешиваются эротика и саспенс, но британский режиссер Питер Стриклэнд на этом не останавливается. Из мистического хоррора он делает едкую сатиру на современное общество потребления, так что голодными до смыслов вы не уйдете. И пусть минчане не голосовали за это кино рублем, мы рекомендуем обратить на него внимание.

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