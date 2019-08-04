Вы точно знаете, какой фильм минчане выбрали в эти выходные (а мы знаем, как попасть на него бесплатно)

Погода все еще переменчивая, а значит, кино как вид досуга все еще особенно актуально. Мы узнали, за что большинство минчан голосовало на прошлой неделе рублем, а заодно подсказываем лайфхак, как сэкономить на походе в Silver Screen.
Никаких больших новостей от одной из самых крупных сетей кинотеатров в стране: на первом месте — премьерный блокбастер. На втором — само собой, диснеевская анимация, все-таки каникулы обязывают. Из интересного: замыкает тройку лидеров возвращение на большие экраны культового «Бойцовского клуба», который в топе уже вторую неделю.
А теперь обещанный лайфхак: как сэкономить на походе в Silver Screen. Сеть предлагает обменять билет с любого белорусского фестиваля на билет в кино за 1 копейку. Принесите до 30 сентября билеты или «проходки» (браслеты) с любого фестиваля (проходящего с 1 июня по 30 сентября 2019 года), купите билет в кино в кассе кинотеатра и забирайте второй за 1 копейку. Максимально можно обменять 10 билетов. Подробности — тут.
В топе от «КиноМинска» первые две позиции также предсказуемы — это премьерный блокбастер и самая громкая анимационная новинка июля. Чего вы не ждали, так это четвертую строчку — все еще в топ-5 держится золото «Канн» 2019-го года южнокорейский фильм «Паразиты». А вы говорите, минчанам не нравится авторское кино.
Как будто сговорились! У Falcon Club Бутик Кино на первом месте также новый «Форсаж» и «Король лев», а вот дальше начинается самое интересное. Гости кинотеатра с особым почтением отнеслись сразу к двум авторским новинкам и смотрели канадский «Как отмыть миллион» Дени Аркана и документальное кино про Паваротти. Оба, к слову, еще в прокате, так что успейте видеть, как говорится.
Любопытно, что ни в один топ ни одного кинотеатра не вошел самый яркий хоррор недели — «Маленькое красное платье». По сюжету Шейла нашла себе мужчину по объявлению, и теперь ей осталось найти платье для первого свидания. Маленькое красное подойдет. Только вот едва Шейла его снимает, вокруг начинает твориться чертовщина.
В линчевских красках в фильме смешиваются эротика и саспенс, но британский режиссер Питер Стриклэнд на этом не останавливается. Из мистического хоррора он делает едкую сатиру на современное общество потребления, так что голодными до смыслов вы не уйдете. И пусть минчане не голосовали за это кино рублем, мы рекомендуем обратить на него внимание.
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