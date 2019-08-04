Несвижан приглашают принять участие в благотворительной акции «В школу с Добрым сердцем» 

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ежегодная благотворительная акция союза молодежи «В школу с Добрым сердцем» проходит с 1 августа по 10 сентября. В Несвиже в книжном магазине на Ратушной площади РК ОО «БРСМ» организовал сбор канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря, игрушек и всего, что необходимо будущим школьникам. Всё это также можно передать в Несвижский районный комитет ОО «БРСМ» по адресу: г. Несвиж, ул. Советская 4, 1-ый этаж, 1 кабинет (тел. 5-13-46). В начале учебного года собранные вещи получат дети, которые оказались в тяжелых жизненных условиях (дети-сироты, многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды, детишки из Городейской школы-интернат).