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В Городском саду Бреста провели субботник

05.08.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское городское ЖКХ, предприятия которого ведут работы по восстановлению Городского сада собственными силами, инициировали проведение субботника 3 августа 2019 года. Работники администрации Ленинского района г.Бреста, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бреста» и представители Совета лидеров молодежи администрации района активно приняли участие в экологической акции по благоустройству Городского сада г.Бреста. 

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

Все участники субботника остались довольны, что внесли свой вклад в благоустройство нашего тысячелетнего города Бреста.

Ленинский район г.Бреста

Фото «Брестского вестника»

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник

В Городском саду Бреста провели субботник
 

В Городском саду Бреста провели субботник

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестское городское ЖКХ, предприятия которого ведут работы по восстановлению Городского сада собственными силами, инициировали проведение субботника 3...
 
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