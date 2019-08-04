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В Городском саду Бреста провели субботник
05.08.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестское городское ЖКХ, предприятия которого ведут работы по восстановлению Городского сада собственными силами, инициировали проведение субботника 3 августа 2019 года. Работники администрации Ленинского района г.Бреста, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бреста» и представители Совета лидеров молодежи администрации района активно приняли участие в экологической акции по благоустройству Городского сада г.Бреста.
Все участники субботника остались довольны, что внесли свой вклад в благоустройство нашего тысячелетнего города Бреста.
Ленинский район г.Бреста
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Брестское городское ЖКХ, предприятия которого ведут работы по восстановлению Городского сада собственными силами, инициировали проведение субботника 3...
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