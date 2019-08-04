Выпускник брестского лицея взял «бронзу» на международной олимпиаде по физике

Источник материала: Виртуальный Брест

Остаток лета Андрей Коцевич проводит, не как большинство его ровесников. Тусовкам предпочитает работу. В родном лицее свежеиспеченный выпускник несколько раз в неделю читает лекции для 9-х и 10-х классов. «Вчера ко мне на занятия пришло 25 человек – целый класс, – немного смущается он. – Два часа занимались математикой, а потом в течение трех часов – механикой».





Преподавать в лицее, делясь знаниями с младшими ребятами, герой Zarya.by начал еще в 10-м классе. Это была инициатива его учителя – Михаила Макоеда, который давно славится своими неформальными педагогическими методами, а самое главное – успехами своих талантливых учеников, которые из года в год привозят с республиканской олимпиады по физике медали разных проб. В числе таких дарований и Андрей Коцевич, самое главное достижение которого – недавняя «бронза» на международной олимпиаде в Тель-Авиве.

За награды престижного первенства нынче боролись 364 знатока физики из разных концов света. В состав белорусской сборной вошли пятеро: трое лицеистов БГУ, гимназист из Борисова и наш Андрей.

– В этом году на республиканской олимпиаде я взял диплом 2-й степени, заняв восьмое место, – рассказывает он. – Не войдя в топ-5, честно говоря, уже и не рассчитывал попасть в национальную команду. Но интенсивно готовился к сборам, куда были приглашены дипломанты как 1-й, так и 2-й степени. На протяжении недели мы писали по две олимпиады ежедневно, чтобы определить сильнейших. Это было очень тяжелое испытание, однако я его прошел успешно.

Поездке в Израиль предшествовала серьезная подготовка. Пятерку лучших юных физиков страны дважды «призывали» на второй и третий этапы сборов, где с ними решали задачи и штудировали теорию сильнейшие преподаватели БГУ. Также накануне международного старта Андрей Коцевич усиленно занимался и вместе со своим педагогом.

– Можно сказать, что к этой поездке я готовился на протяжении четырех лет – начиная с восьмого класса, когда решил стать олимпиадником, – вспоминает он. – С тех самых пор у меня была цель – последовательно побеждать на каждом этапе олимпиады: школьном, районном, областном и республиканском, чтобы однажды оказаться на международном.

Андрей признается, что в Тель-Авив ехал настроенный на хороший итог. И в принципе, его результат мог бы быть даже выше, если бы не низкий балл в одной из экспериментальных задач. Несмотря на это лицеист остался доволен тем, как всё сложилось, потому что в этом году международная олимпиада оказалась тяжелее нескольких предыдущих.

О завоеванной «бронзе» Андрей первым сообщил своему педагогу Михаилу Макоеду и только потом родителям. Поскольку этот нелегкий путь к медали учитель и ученик прошли вместе.





– Раньше я учился в 35-й школе, – рассказывает Андрей. – Сколько себя помню, мне всегда нравились математика и физика. Я чувствовал, что это мои два профильных предмета, поэтому, идя в лицей, решил выбрать именно физмат. Там и познакомился с Михаилом Михайловичем – пожалуй, самым лучшим учителем из всех, кого я только знаю. Он невероятно трудолюбивый человек и требует того же от учеников. Он умеет «зажечь» любого на своих занятиях, которые всегда проходят весело и непринужденно. Он с таким азартом рассказывает про олимпиадников, о том, как это круто ездить на соревнования, что ты просто не можешь оставаться в стороне от этого движения.

Своим самым продуктивным годом Андрей Коцевич считает 10-й класс. Тогда учащийся «пушкинского» лицея взял дипломы 1-й степени на районной, областной и республиканской олимпиадах. Кроме того, завоевал награды высшей пробы на заключительном этапе олимпиады «Физтех», а также на международных стартах – «Phystech. International» и Выездной олимпиаде МФТИ. Все эти три соревнования ежегодно проводит Московский физико-технический институт, студентом которого, кстати, и стал Андрей.

– В этом году на олимпиаде «Физтех» у меня диплом 3-й степени. Но в МФТИ я поступил благодаря совокупности всех своих достижений: начиная с 8-го класса и заканчивая серединой 11-го, – отмечает он. – Учиться буду на факультете общей и прикладной физики, куда меня зачислили автоматически, без экзаменов.

Интересно, что к централизованному тестированию Андрей решил не готовиться. Но не потому, что рассчитывал сразу поступать в российский вуз. Просто был уверен: ЦТ сдаст без проблем. Став в нынешнем учебном году призером областной олимпиады по физике, он уже заработал себе 100 баллов по этому предмету. А с математикой у лицеиста также давно сложились хорошие отношения.

– Начиная с девятого класса, я регулярно брал дипломы на районных математических олимпиадах, но при этом никогда не принимал участия в областных, так как в это же время проводились олимпиады по физике, которые всегда были для меня в приоритете, – делится Андрей.

И, тем не менее, проверить свои знания по математике на более масштабном соревновании у него все-таки шанс был. В этом году Андрей Коцевич принял участие в Международной математической олимпиаде Приграничья, организованной Брестским государственным университетом имени А.С. Пушкина, где за победу боролись лучшие юные математики из Бреста, Белостока и других городов соседних стран. В итоге, на всех трех этапах турнира Андрей взял первое место.

– Любовь к точным наукам, вероятно, у меня в крови, – рассуждает он. – Мой отец – инженер, работает в компании «Белоруснефть». В школе ему тоже всегда легко давались и физика, и математика, как, в принципе, и дедушке, и другим родственникам. Двоюродный брат моего папы работает учителем физики, а его троюродная сестра преподает математику...

Андрей тоже давно определился с выбором. Физику он называет самой красивой наукой, а своим любимым разделом считает электродинамику. И в будущем видит себя именно теоретиком, а не экспериментатором.

– Поэтому и выбрал МФТИ, который известен своим углубленным изучением физики и математики. Там один из самых тяжелых учебных планов среди вузов СНГ, что меня и привлекло. Ведь я не привык искать легких путей, – смеется он.

После окончания МФТИ Андрей Коцевич мечтает поступить в какой-нибудь международный вуз, как это сделал один из учеников Михаила Макоеда, который сейчас учится в Принстонском университете. Ну а если говорить о ближайших планах, то последний месяц каникул Андрей собирается провести за работой: читать лекции в лицее и параллельно готовиться к учебе в МФТИ – пробежаться по программе первого курса, чтобы потом было проще влиться в процесс.

Вопрос об отдыхе Андрея врасплох не застает. Ведь, помимо физики, у парня есть и другие увлечения, которым он старается уделять время.

– Раньше увлекался посткроссингом, у меня большая коллекция открыток из стран Африки, Северной и Южной Америки, а также из Австралии. Кроме того, люблю играть с компанией в различные «настолки», раз в две недели хожу с друзьями на «Мозгобойню». Еще играю в настольный теннис и люблю смотреть футбол. Я болею за «Динамо-Брест» и стараюсь по мере возможности посещать матчи с их участием.