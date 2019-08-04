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С начала года на территории города Бреста зарегистрировано 53 пожара

05.08.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С начала года на территории города Бреста зарегистрировано 53 пожара, что на 11 пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года (64). От пожаров и его опасных факторов погибло 4 человека (2018 – 5). Огнем уничтожено 1 строение, 2 единицы техники, повреждено 24 строения, 6 единиц техники.

 С начала года на территории города Бреста зарегистрировано 53 пожара

Причины пожаров по городу Бресту:

1. Неосторожное обращение с огнем – 25 пожаров (или 47% от общего количества пожаров, +4%, в 2018 году – 24). Способствующие факторы – нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения. 10 пожаров – результат загорания пластиковых мусорных контейнеров, 1 пожар – неэксплуатируемое здание (виновные лица не установлены).

2. Нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования – 18 пожаров (или 34 % от общего количества пожаров, -18%, в 2018 – 22). Причина неизменна - превышение срока эксплуатации электросетей, электрооборудования, превышение токовой нагрузки электрической сети.

3. Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств – 6 пожаров (или 11% от общего количества пожаров, в 2018 – 6).

4. Поджоги – 2 (или 4 % от общего количества пожаров, -67%, в 2018 – 6).

5. Нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов – 2 пожара (или 4 % от общего количества пожаров, +2 раза, в 2018 – 1).

Дни недели, характеризуемые наибольшим количеством происшедших пожаров – понедельник и среда – 13 и 9 пожаров соответственно (40% от общего количества - 53 пожара). Наименьшее количество пожаров отмечается в субботу и вторник – 4 и 6 пожаров соответственно (19%). По временным интервалам, в период с 20.00 до 5.00 зарегистрировано 23 пожара (43%), Наиболее благоприятные временные интервалы - в период с 8.00 до 9.00 – пожары не регистрировались, и с 11.00 до 12.00 зарегистрирован 1 пожар, в период с 13.00 до 20.00 зарегистрировано 18 пожаров (34%).

Предположительные причины пожаров с гибелью людей: неосторожное обращение с огнем 2 пожара (50% от зарегистрированных), нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов – 1 пожар (25%), нарушение правил эксплуатации печи - 1 пожар (25%).

На пожарах спасено 6 человек.

Причины пожаров, по которым зарегистрировано снижение в сравнении с аналогичным периодом 2018 года: нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования, шалость детей с огнем, поджоги, проявление сил природы

Брестский ГОЧС также напоминает: виновниками бед в большинстве случаев являются люди, злоупотребляющие алкоголем и имеющие пристрастие к курению. Помните, сигарета и алкоголь – активные соучастники беды. Предупредите её во избежание необратимых последствий!

Уделите особое внимание воспитанию культуры безопасности у своих детей!

 
Теги: Брест
 
 
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