Три района Брестской области завершили жатву

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области три из шестнадцати районов завершили уборку зерновых и зернобобовых культур (без учета гречихи, проса и кукурузы), сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.





В регионе убрано 91,4% площадей, отведенных под зерновые. Первыми в области жатву завершили хозяйства Брестского, Каменецкого и Столинского районов. Близки к финишной черте аграрии Березовского, Жабинковского и Кобринского районов, закончить работы они планируют в течение двух-трех дней.

Всего в Брестской области намолочено около 1,1 млн т зерна при средней урожайности 36 ц/га (в 2018-м - 29,6 ц/га). В частности, в Барановичском районе уже собрали более 117 тыс. т хлеба, при этом убрать еще предстоит четвертую часть площадей. В закрома Пружанского района отправилось 116 тыс. т зерна (осталось убрать 5%).

Барановичский район демонстрирует лучшие показатели по урожайности, где с одного гектара получают 42,3 ц. Немного уступают Ляховичский (42,2 ц/га), Брестский (39,8 ц/га), Столинский (39,2 ц/га) и Пружанский (39 ц/га) районы.

"Уборочная кампания идет плановыми темпами, однако местами ход работ сдерживают дожди. Половина хозяйств (103) закончили жатву. В области 264 экипажа комбайнеров намолотили более 1 тыс. т зерна, из них два - свыше 2 тыс. т", - отметил Виталий Рудь. Параллельно ведется заготовка травяных кормов, льнотресты. Также аграрии юго-западного региона уже приступили к севу озимого рапса - посеяно 872 га.