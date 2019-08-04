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Около 100 детей отдохнут в белорусско-польском лагере в Пинском районе

05.08.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Свитанак" сегодня состоялось открытие международного лагеря "Спасатель", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Около 100 детей отдохнут в белорусско-польском лагере в Пинском районе

Круглосуточный лагерь будет работать по 17 августа. Приглашение провести в нем досуг получили около 100 учащихся из Брестской области и Польши. Специалисты двух стран познакомят ребят с работой служб спасения, обучат правильному поведению в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, раскроют секреты ориентирования в незнакомой местности и выживания в дикой природе. Работники МЧС, ОСВОД, ГАИ, лесной охраны проведут показательные выступления и мастер-классы. Кроме того, в игровой форме школьники получат базовые знания по польскому, русскому и белорусскому языкам.

В Брестской области это первый опыт организации белорусско-польского детского лагеря. "В первую очередь хотим показать возможности в оздоровлении детей и предоставлении качественного отдыха. Нам интересно развивать приграничное сотрудничество, обмениваться опытом с зарубежными специалистами, таким образом изучаем рынок оздоровительных услуг. В этой сфере мы открыты к взаимодействию не только с Польшей, но и с другими странами", - подчеркнул начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий.

Организаторами лагеря выступают главное управление по образованию облисполкома при поддержке областного объединения "Добровольные пожарные", Пинского ГРОЧС и добровольной команды "Столпно" из Люблинского воеводства. Белорусская и польская стороны намерены наладить обмен школьниками для участия в спортивных, культурно-массовых, оздоровительных и образовательных мероприятиях.

В Брестской области на каникулах в летних лагерях оздоровятся около 63 тыс. детей. В том числе более 55 тыс. отдохнули в июне-июле.

 
 
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  В Пинском районе в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Свитанак" сегодня состоялось открытие международного лагеря "Спасатель", сообщает...
 
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