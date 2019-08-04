Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по западу - до плюс 13. Днем будет от 19 градусов тепла по северо-востоку до плюс 26 по юго-западу страны.
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До 26 градусов тепла прогнозируется по юго-западу Беларуси 6 августа
05.08.2019 15:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по западу - до плюс 13. Днем будет от 19 градусов тепла по северо-востоку до плюс 26 по юго-западу страны.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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