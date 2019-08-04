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До 26 градусов тепла прогнозируется по юго-западу Беларуси 6 августа

05.08.2019 15:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 26 градусов тепла прогнозируется по юго-западу Беларуси 6 августа
Фото из открытых источников

До 26 градусов тепла прогнозируется по юго-западу Беларуси 6 августа Белгидромет: нынешний июнь стал самым жарким в Беларуси с 1945 года
Во вторник, 6 августа, в Беларуси прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман. Ветер ночью неустойчивый 2-7 м/с, днем западный, юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по западу - до плюс 13. Днем будет от 19 градусов тепла по северо-востоку до плюс 26 по юго-западу страны.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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