Назван размер среднее пенсии в Беларуси после повышения

Источник материала: Ежедневник



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Перерасчет был произведен 1 августа.

Средний размер назначенных пенсий всех видов составил 432,27 рубля, пенсий по возрасту - 446,84 рубля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минтруда.

Получателями пенсий по возрасту в Беларуси являются более 2 млн человек. К концу года власти обещают выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты на уровне не ниже 40%.



