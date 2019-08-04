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Назван размер среднее пенсии в Беларуси после повышения
05.08.2019 15:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 1reg.by
Перерасчет был произведен 1 августа.
Средний размер назначенных пенсий всех видов составил 432,27 рубля, пенсий по возрасту - 446,84 рубля, сообщает
Получателями пенсий по возрасту в Беларуси являются более 2 млн человек. К концу года власти обещают выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты на уровне не ниже 40%.
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Перерасчет был произведен 1 августа.
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