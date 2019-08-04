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Прекращено нашумевшее уголовное дело против адвоката Ирины Реут

05.08.2019 14:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Прекращено нашумевшее уголовное дело против адвоката Ирины Реут

фото: reform.by

Реут защищала интересы главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который был оправдан после 50 месяцев нахождения в СИЗО.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минскую городскую коллегию адвокатов, пркращено дело о разглашении данных предварительного следствия, которое было возбуждено против Реут в то время, когда она представляла интересы главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача. Причина – отсутствие состава преступления. Кроме того, отменено постановление о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса. Ранее сообщалось, что во время обыска у Ирины был найден пистолет. 

Напомним, представитель адвокатского бюро "Принцепсконсалт",  заместитель председателя Минской городской коллегии адвокатов
Ирина Реут защищала интересы главного инженера МЗКТ Андрея Головача, которого обвиняли во взяточничестве. Мужчина провел в СИЗО в общей сложности 50 месяцев. 19 июля суд оправдал его в четвертый раз.

 
 
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Реут защищала интересы главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который был оправдан после 50 месяцев нахождения в СИЗО.
 
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