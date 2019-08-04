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Прекращено нашумевшее уголовное дело против адвоката Ирины Реут
05.08.2019 14:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: reform.by
Реут защищала интересы главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который был оправдан после 50 месяцев нахождения в СИЗО.
Как сообщает
Напомним, представитель адвокатского бюро "Принцепсконсалт", заместитель председателя Минской городской коллегии адвокатов
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Реут защищала интересы главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который был оправдан после 50 месяцев нахождения в СИЗО.
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