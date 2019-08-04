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Больше сорока лет назад. Показываем редкое фото Барбары Брыльски
Источник материала: СТВ
Когда в последний раз вы вспоминали Барбару Брыльску? Мы попытаемся угадать: в канун Нового года. Ведь именно эта актриса сыграла одну из главных ролей в фильме «Ирония судьбы, или с лёгким паром!».
Много лет прошло с выхода этой культовой новогодней кинокартины, которая принесла Барбаре популярность в СССР. Недавно мы увидели фотографию молодой Брыльски и захотели поделиться снимком с вами.
Строго говоря, русскоязычные зрители не смогли оценить всю полноту актёрского мастерства польской актрисы, поскольку Надежду Шевелёву озвучивала Валентина Талызина, а пела Алла Пугачёва.
Несмотря на это, Брыльска стала иконой стиля, а письма от поклонников приходят к ней до сих пор.
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Когда в последний раз вы вспоминали Барбару Брыльску? Мы попытаемся угадать: в канун Нового года. Ведь именно эта актриса сыграла одну из главных ролей в фильме...
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