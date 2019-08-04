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Больше сорока лет назад. Показываем редкое фото Барбары Брыльски

05.08.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Когда в последний раз вы вспоминали Барбару Брыльску? Мы попытаемся угадать: в канун Нового года. Ведь именно эта актриса сыграла одну из главных ролей в фильме «Ирония судьбы, или с лёгким паром!».

Много лет прошло с выхода этой культовой новогодней кинокартины, которая принесла Барбаре популярность в СССР. Недавно мы увидели фотографию молодой Брыльски и захотели поделиться снимком с вами.

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма

Больше сорока лет назад. Показываем редкое фото Барбары Брыльски
Фото: instagram.com/kino.cccp

Строго говоря, русскоязычные зрители не смогли оценить всю полноту актёрского мастерства польской актрисы, поскольку Надежду Шевелёву озвучивала Валентина Талызина, а пела Алла Пугачёва.

Несмотря на это, Брыльска стала иконой стиля, а письма от поклонников приходят к ней до сих пор.

Сейчас Барбаре уже 78 лет, но фанаты отмечают, что она потрясающе выглядит (здесь подробнее).

Люди в материале: Барбара Брыльска
 
 
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Когда в последний раз вы вспоминали Барбару Брыльску? Мы попытаемся угадать: в канун Нового года. Ведь именно эта актриса сыграла одну из главных ролей в фильме...
 
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