Больше сорока лет назад. Показываем редкое фото Барбары Брыльски

Источник материала: СТВ

Когда в последний раз вы вспоминали Барбару Брыльску? Мы попытаемся угадать: в канун Нового года. Ведь именно эта актриса сыграла одну из главных ролей в фильме «Ирония судьбы, или с лёгким паром!».

Много лет прошло с выхода этой культовой новогодней кинокартины, которая принесла Барбаре популярность в СССР. Недавно мы увидели фотографию молодой Брыльски и захотели поделиться снимком с вами.

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма



Фото: instagram.com/kino.cccp

Строго говоря, русскоязычные зрители не смогли оценить всю полноту актёрского мастерства польской актрисы, поскольку Надежду Шевелёву озвучивала Валентина Талызина, а пела Алла Пугачёва.

Несмотря на это, Брыльска стала иконой стиля, а письма от поклонников приходят к ней до сих пор.