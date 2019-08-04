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Как правильно мыть арбуз?
Источник материала: СТВ
Какие правила необходимо соблюдать перед тем, как есть арбуз, рассказали в программе
Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
На что следует обратить внимание, когда разрезали арбуз? Какие признаки на разрезе будут указывать на то, что этот арбуз нельзя есть?
Анна Новикова:
Бытует мнение, что белые прожилки, которые попадаются в розовой мякоти – это признак огромного количества нитратов и каких-то там еще непонятных веществ. Это все миф?
Анна Новикова:
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Какие правила необходимо соблюдать перед тем, как есть арбуз, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения». Анна Новикова, врач-гигиенист отделения...
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