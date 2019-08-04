Как правильно мыть арбуз?

Источник материала: СТВ

Какие правила необходимо соблюдать перед тем, как есть арбуз, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения» .

Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

После покупки арбуз следует помыть под проточной теплой водой и с мылом, рекомендуется также обдать кипятком.

На что следует обратить внимание, когда разрезали арбуз? Какие признаки на разрезе будут указывать на то, что этот арбуз нельзя есть?

Анна Новикова:

Самое главное – это запах и привкус. Если обнаружится неприятный запах и привкус, лучше его не употреблять.





Бытует мнение, что белые прожилки, которые попадаются в розовой мякоти – это признак огромного количества нитратов и каких-то там еще непонятных веществ. Это все миф?

Анна Новикова:

Только лабораторно нитраты мы можем определить.