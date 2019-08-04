ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как правильно мыть арбуз?

05.08.2019 15:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Какие правила необходимо соблюдать перед тем, как есть арбуз, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения».

Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
После покупки арбуз следует помыть под проточной теплой водой и с мылом, рекомендуется также обдать кипятком.

На что следует обратить внимание, когда разрезали арбуз? Какие признаки на разрезе будут указывать на то, что этот арбуз нельзя есть?

Анна Новикова:
Самое главное – это запах и привкус. Если обнаружится неприятный запах и привкус, лучше его не употреблять.

Как правильно мыть арбуз?

Бытует мнение, что белые прожилки, которые попадаются в розовой мякоти это признак огромного количества нитратов и каких-то там еще непонятных веществ. Это все миф?

Анна Новикова:
Только лабораторно нитраты мы можем определить.

Люди в материале: Анна Новикова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие правила необходимо соблюдать перед тем, как есть арбуз, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения». Анна Новикова, врач-гигиенист отделения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько можно съесть арбуза и дыни без вреда для здоровья?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика