Источник материала: СТВ

Сколько можно съесть арбуза и дыни без вреда для здоровья, узнали в программе Утро. Студия хорошего настроения» .

Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

В еде надо знать меру, поэтому диетологи рекомендуют: для взрослых полезная порция арбуза составляет 250-300 г, для детей – 100-150 г.



