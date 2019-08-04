|
Сколько можно съесть арбуза и дыни без вреда для здоровья?
Источник материала: СТВ
Сколько можно съесть арбуза и дыни без вреда для здоровья, узнали в программе
Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько можно съесть арбуза и дыни без вреда для здоровья, узнали в программе Утро. Студия хорошего настроения». Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)