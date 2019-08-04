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Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования

05.08.2019 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Управление делами Президента Беларуси отмечает юбилей в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования

С момента создания ведомство прошло путь от небольшого подразделения до крупного государственного органа. В его структуру включены более 100 организаций, в сферу деятельности которых входят самые разные направления: от оздоровления населения до сохранения природы.

Поздравление с 25-летием образования коллективу направил глава государства. Александр Лукашенко отметил результаты работы сотрудников в сферах строительства, гостиничного хозяйства, АПК, торговли и транспорта.

Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования

Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования

Александр Лукашенко выразил уверенность, что сложившиеся традиции помогут коллективу и впредь эффективно трудиться на благо Беларуси.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Управление делами Президента Беларуси отмечает юбилей в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента создания...
 
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