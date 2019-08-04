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Дерево упало на лесоруба в Глубокском районе. Мужчина погиб

05.08.2019 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели лесоруба. Эту информацию сообщает СК Беларуси.

Второго августа рядом с деревней Голубичи Глубокского района осуществлялась валка леса. В какой-то момент подпиленное дерево упало на 59-летнего рабочего. Мужчина получил серьезные травмы и скончался. Специалисты провели осмотр места происшествия и назначили ряд экспертиз.

Дерево упало на лесоруба в Глубокском районе. Мужчина погиб

В июне текущего года под Смолевичами двое рабочих валили лес. Одно из деревьев упало на мужчин (читать далее).

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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели лесоруба. Эту информацию сообщает СК Беларуси. Второго августа рядом с деревней...
 
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