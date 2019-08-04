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Дерево упало на лесоруба в Глубокском районе. Мужчина погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели лесоруба. Эту информацию
Второго августа рядом с деревней Голубичи Глубокского района осуществлялась валка леса. В какой-то момент подпиленное дерево упало на 59-летнего рабочего. Мужчина получил серьезные травмы и скончался. Специалисты провели осмотр места происшествия и назначили ряд экспертиз.
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели лесоруба. Эту информацию сообщает СК Беларуси. Второго августа рядом с деревней...
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