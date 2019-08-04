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Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили
Источник материала: СТВ
Неприятной неожиданностью для пенсионерки Людмилы Леосевич стала поломка любимого телевизора. Он стал сильно нагреваться. Чтобы решить проблему, женщина обратилась в ремонтную мастерскую. Людмила заплатила за реанимацию техники 250 рублей и стала с нетерпением дожидаться её возвращения.
Людмила Леосевич:
Разочарованная женщина стала звонить специалистам и требовать повторного ремонта. Телевизор снова забрали и вернули через 3 дня. Но электроника по-прежнему не работала.
Людмила Леосевич:
Устав от обещаний, женщина вместе с дочерью поехала в мастерскую. Но ответить на вопрос, почему телевизор по-прежнему больше напоминает батарею, ей так никто и не смог.
Ольга Негулеско:
Обиженная Людмила оставила гневную запись в книге жалоб и предложений. Но и по сей день никто не ответил.
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Чтобы разобраться в ситуации, съёмочная группа СТВ также направляется в мастерскую. По словам сотрудников, во время ремонта выяснилось, что у телевизора перегорели светодиоды, и специалисты исправили и этот дефект, не взяв у женщины ни копейки дополнительно.
Евгений, администратор:
Женщина:
Евгений:
Евгений:
Внезапно на глазах у изумленной съёмочной группы и хозяйки телевизора администратор мастерской попытался сделать новую запись в уже отданном акте выполненных работ. Но владелица неисправной техники мгновенно успевает пресечь эту попытку.
Людмила Леосевич:
По словам специалистов, выяснить, были ли добросовестно проведены ремонтные работы, сейчас можно только в суде. Но в документах, переданных пенсионеркой для оценки, опытный юрист нашла сразу несколько серьёзных нарушений.
Чтобы окончательно разобраться в ситуации, Людмила решила отправить злополучный телевизор на независимую экспертизу. Чем закончится эта история – узнаем уже скоро. Мы будем следить за развитием событий!
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Неприятной неожиданностью для пенсионерки Людмилы Леосевич стала поломка любимого телевизора. Он стал сильно нагреваться. Чтобы решить проблему, женщина...
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