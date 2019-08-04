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Глава ЕИБ: «Беларусь является ключевым государством для Евросоюза»

05.08.2019 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Инвестиционный интерес к Беларуси обоснован. Глава ЕИБ Вазил Худак отметил динамичное развитие нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ЕИБ: «Беларусь является ключевым государством для Евросоюза»

Немалую роль играет и стабильность государства. В составе акционеров Европейского инвестиционного банка – страны Евросоюза. 90 % обьема инвестиций приходится как раз на ЕС. Активно расширяются операции и в других государствах. Прежде всего, претендующих на вступление в Евросоюз, а также странах «Восточного партнерства».

Глава ЕИБ: «Беларусь является ключевым государством для Евросоюза»

Вазил Худак, вице-президент Европейского инвестиционного банка:
Европейский инвестиционный банк очень активно развивает свою деятельность в Беларуси. До конца годы должны выйти на полмиллиарда евро. Беларусь является стабильной, в инвестиционном плане привлекательной страной, которая с точки зрения политической и экономической стабильности представляет для инвесторов гарантию того, что инвестиции надежны и будут возвращаться.

Глава ЕИБ: «Беларусь является ключевым государством для Евросоюза»

Во-вторых, это то, что Беларусь является ключевым государством для Евросоюза с точки зрения «Восточного партнерства», и роль Беларуси как соединения между Востоком, Россией и Европой тоже является очень важным.

Глава ЕИБ: «Беларусь является ключевым государством для Евросоюза»

Банк рассчитывает инвестировать в Беларусь ежегодно около 200-300 миллионов евро. В ближайшее время, к примеру, ожидается очередной транш для поддержки предпринимательства.

Люди в материале: Вазил Худак
 
 
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Новости Беларуси. Инвестиционный интерес к Беларуси обоснован. Глава ЕИБ Вазил Худак отметил динамичное развитие нашей страны, сообщили в программе Новости «24...
 
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