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Глава ЕИБ: «Беларусь является ключевым государством для Евросоюза»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инвестиционный интерес к Беларуси обоснован. Глава ЕИБ Вазил Худак отметил динамичное развитие нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немалую роль играет и стабильность государства. В составе акционеров Европейского инвестиционного банка – страны Евросоюза. 90 % обьема инвестиций приходится как раз на ЕС. Активно расширяются операции и в других государствах. Прежде всего, претендующих на вступление в Евросоюз, а также странах «Восточного партнерства».
Вазил Худак, вице-президент Европейского инвестиционного банка:
Во-вторых, это то, что Беларусь является ключевым государством для Евросоюза с точки зрения «Восточного партнерства», и роль Беларуси как соединения между Востоком, Россией и Европой тоже является очень важным.
Банк рассчитывает инвестировать в Беларусь ежегодно около 200-300 миллионов евро. В ближайшее время, к примеру, ожидается очередной транш для поддержки предпринимательства.
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Новости Беларуси. Инвестиционный интерес к Беларуси обоснован. Глава ЕИБ Вазил Худак отметил динамичное развитие нашей страны, сообщили в программе Новости «24...
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