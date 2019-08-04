ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму

05.08.2019 14:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями мамы. Фотографии были сделаны после поста, в котором телеведущий рассказал, как подшутил над ней. 

Шоумен в подписи к фото оставил добрые слова о маме. Он написал, что не верит в то, что его маме в этом году исполнится 60 лет. 

Дмитрий Шепелев: 
Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица. 

«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму
Фото: instagram.com/dmitryshepelev 

Дмитрий также поделился с подписчиками историей своей маленькой шалости. Чемодан мамы телеведущего потерялся в аэропорту. К Дмитрию багаж доставили только на третий день после перелета. Так как чемодан с вещами был очень долгожданным, телеведущий решил подшутить. Он перевесил бирки аэропорта на другой чемодан, после чего сказал маме, что ей доставили какой-то другой чемодан. Конец истории Дмитрий не опубликовал. 

«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Поклонники оставили добрые комментарии и комплименты сыну и маме, отметив семейное сходство. 

Красотой и молодостью отличается также мама Наоми Кэмпбел. Угадать, сколько ей лет, можно здесь

Люди в материале: Дмитрий Шепелев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями мамы. Фотографии были сделаны после поста, в котором телеведущий рассказал, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пешшу ад Карэліч да Дольнай Руты. Газета «Полымя» дзеліцца прыгажосцю і таямніцамі Кальчыч, Паланой, Бараціна і Руты (фота+відэа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика