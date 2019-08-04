ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речицком районе 3-летняя девочка попала под колёса Renault

05.08.2019 14:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 августа примерно в полпервого дня в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 30-летняя женщина за рулём Renault Sandero ехала по деревне Короватичи.

В Речицком районе 3-летняя девочка попала под колёса Renault
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В какой-то момент на дорогу выбежала 3-летняя девочка. Водитель не успела заметить ребёнка, поскольку он выбежал из-за грузового автомобиля.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в реанимацию.

На прошлой неделе в Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист.

Мальчик выехал на дорогу на красный свет – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 августа примерно в полпервого дня в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 30-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США назвали Су-57 неудачным клоном F-22 и F-35
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика