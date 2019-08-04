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В Речицком районе 3-летняя девочка попала под колёса Renault
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 августа примерно в полпервого дня в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю.
Как
В какой-то момент на дорогу выбежала 3-летняя девочка. Водитель не успела заметить ребёнка, поскольку он выбежал из-за грузового автомобиля.
Пострадавшая получила травмы и была доставлена в реанимацию.
На прошлой неделе в Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист.
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Новости Беларуси. 3 августа примерно в полпервого дня в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 30-летняя...
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