Дочь президента Узбекистана получила новую должность









Шахноза Мирзиеева стала руководителем Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования. Информация о новом управлении в структуре министерства содержится в постановлении кабинета министров Узбекистана от 1 августа.





С декабря 2017 года младшая дочь президента работала заместителем начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Министерства дошкольного развития Елены Тен.





В апреле 2019 года старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида также получила руководящую должность. Она стала одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента.









У Шавката Мирзиеева трое детей: две дочери и сын по имени Миралишер, он еще учится в школе.







