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Дочь президента Узбекистана получила новую должность

05.08.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева возглавила новое управление в Министерстве дошкольного образования



Шахноза Мирзиеева стала руководителем Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования. Информация о новом управлении в структуре министерства содержится в постановлении кабинета министров Узбекистана от 1 августа. 

С декабря 2017 года младшая дочь президента работала заместителем начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Министерства дошкольного развития Елены Тен. 

В апреле 2019 года старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида также получила руководящую должность. Она стала одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента. 


У Шавката Мирзиеева трое детей: две дочери и сын по имени Миралишер, он еще учится в школе.
 
 
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Младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева возглавила новое управление в Министерстве дошкольного образования
 
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