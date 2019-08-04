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В России склад боеприпасов взлетел на воздух
Источник материала: Партизан
В Красноярском крае РФ горят и взрываются военные склады с боеприпасами. Эвакуируют ближайший поселок Каменка. В больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
В посёлке под Ачинском в Красноярском крае горит склад боеприпасов, пишут в социальных сетях местные жители, уточняя, что слышны взрывы снарядов.
Склад расположен возле деревни Каменка. Местный телеканал "Оса" сообщает, что из населённого пункта эвакуируют людей. Также известно, что рядом с деревней расположена военная часть. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Склад боеприпасов взрывается в России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.
В Красноярском крае горят и взрываются военные склады с боеприпасами. Местные власти уже начали эвакуацию окрестных деревень в Ачинском районе.
По предварительным данным, на складах хранились мины и зенитные патроны. Уже известно об одной пострадавшей – это местная жительница, в нее попал осколок после взрыва.
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В Красноярском крае РФ горят и взрываются военные склады с боеприпасами. Эвакуируют ближайший поселок Каменка. В больницу с осколочными ранениями доставлены два...
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