﻿ В России склад боеприпасов взлетел на воздух. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России склад боеприпасов взлетел на воздух

05.08.2019 15:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Красноярском крае РФ горят и взрываются военные склады с боеприпасами. Эвакуируют ближайший поселок Каменка. В больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.

В посёлке под Ачинском в Красноярском крае горит склад боеприпасов, пишут в социальных сетях местные жители, уточняя, что слышны взрывы снарядов. 

Склад расположен возле деревни Каменка. Местный телеканал "Оса" сообщает, что из населённого пункта эвакуируют людей. Также известно, что рядом с деревней расположена военная часть. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Склад боеприпасов взрывается в России, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.  


В Красноярском крае горят и взрываются военные склады с боеприпасами. Местные власти уже начали эвакуацию окрестных деревень в Ачинском районе. 

По предварительным данным, на складах хранились мины и зенитные патроны. Уже известно об одной пострадавшей – это местная жительница, в нее попал осколок после взрыва.
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Красноярском крае РФ горят и взрываются военные склады с боеприпасами. Эвакуируют ближайший поселок Каменка. В больницу с осколочными ранениями доставлены два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика