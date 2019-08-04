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Опасная профессия: еще одного вальщика леса убило дерево
Источник материала: Партизан
Утром 2 августа 2019 года при осуществлении валки леса вблизи д.Голубичи Глубокского района одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего вальщика леса. Мужчина погиб на месте происшествия.
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Утром 2 августа 2019 года при осуществлении валки леса вблизи д.Голубичи Глубокского района одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего вальщика леса. Мужчина...
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