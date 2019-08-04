﻿ Парни из Барановчией объехали пол-Европы на 40-летних «жигулях». Без поломок!. 21.by
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Парни из Барановчией объехали пол-Европы на 40-летних «жигулях». Без поломок!

05.08.2019 15:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Четыре беларуса сели в 40-летние «жигули» 1977 года выпуска и проехали пять с половиной тысяч километров по Европе. Их историю рассказал TUT.by.

Владелец автомобиля — Евгений — купил машину три года назад. Он хотел самый дешевый транспорт, чтобы добираться на работу, а в случае чего не желать, если техника умрет. Выбор пал на советскую «тройку» — ВАЗ-2103: Евгений нашел нужное объявление и сторговался с продавцом на 400 долларов. На тот момент «жигули» за все время наездили всего 126 тысяч километров. Парень пользовался ими всю зиму, а затем вместе с приятелями спонтанно решил отправиться в путешествие — «за эмоциями и движухой». Собралась компания друзей: сам хозяин авто, Даниил, Виталий и Павел.

ВАЗ-2103 подлатали: почистили мотор, привели в порядок проводку, заменили коробку, а полностью доделали в июне. Техосмотр машина прошла с первого раза. На границе тоже проблем не возникло, хотя парней пугали, что для 40-летнего транспорта нужны специальные документы. Оказалось, неправда.

Конечной точкой ребята установили Марсель, а выехали из Барановичей. Двигались по второстепенным дорогам. «Правда, мы совершили один марш-бросок из Барановичей до Вроцлава — 830 километров. Этот отрезок вместе с прохождением границы мы осилили за 12 часов», — вспомнил Даниил. В Польше отели бронировали заранее, а дальше действовали по ситуации. В Швейцарии из-за высокий цен пришлось остановиться на экоферме, где спальные места — солома. Выдают подушку, покрывало, и ночуешь в сарае. Цена — 31 евро на человека: с бесплатным бонусом в виде террасы, где  наблюдают за Альпами. 

Из Швейцарии компания двинулась в сторону Генуи, но не успели к заселению. Ночевали на улице: раскинули палатку за машиной на парковке. Из Генуи рванули в Марсель, но снова нарушили план. На этот раз — из-за «нереально красивой» дороги, вдоль побережья. Ребята задержалась в Монако и до Марселя в итоге добрались за шесть дней. Домой возвращались через Швейцарию, Женеву, Берн, Базель, немецкий Нюрнберг, польскую Лодзь — и так до Барановичей.

За время поездки «жигули» притягивали русскоговорящих: рядом с Альпами парни встретили туристов из Гродно, в Германии — беларуских дальнобойщиков. Испытанием для авто стали горы: машина осилила подъем на 1500 метров, а потом закипела. При спуске по серпантину задымились тормоза, но, несмотря на это, Евгений признался, что «жига» не подвела. Однако в следующий сезон она останется дома — компания придумала новый план. Но деталями пока не делится.

 
Теги: Гродно
 
 
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Четыре беларуса сели в 40-летние «жигули» 1977 года выпуска и проехали пять с половиной тысяч километров по Европе. Их историю рассказал TUT.by. Владелец автомобиля —...
 
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