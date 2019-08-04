В Осиповичском районе столкнулись два попутных авто. Три человека в больнице

Источник материала: Tut.by

Авария с участием двух легковушек произошла 3 августа в 22.40 в Осиповичском районе, сообщает ГАИ Могилевской области .





На 90 км дороги Минск — Гомель 27-летний минчанин, управляя Opel Omega, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с ВАЗ, который двигался впереди.





В результате ДТП 48-летний водитель из Осиповичей, двое пассажиров ВАЗ: 18-летний парень из Жлобинского района и 15-летний житель Осиповичей — получили травмы и были госпитализированы.