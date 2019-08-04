Наследники Победы

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Вся страна отпраздновала 75-тую годовщину освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В городе Минске состоялся парад Победы.

Тщательно готовились к параду самые юные его участники — парадный расчет кадетских училищ и специализированных лицеев Республики Беларусь. В составе избранных воспитанников в сводной коробке маршировали шестеро кадет Полоцкого кадетского училища, отличающиеся лучшей строевой выправкой. Это учащиеся 3 роты 1 и 2 взводов: Роберт Гаврилов, Илья Костылев, Артур Кривко, Владислав Ларев, Иван Литовчик и Александр Шерстов.

Этому знаменательному событию предшествовали долгие часы тренировок. Занятия проходили каждый день в течение полутора месяцев с 9.00 до 13.00, потом перерыв на обед и небольшой отдых с 16.00 до 18.00. Тренировками руководили опытные офицеры Военной академии Республики Беларусь. Невзирая на тридцатиградусную жару, кадеты оттачивали свое мастерство на плацу главной военной комендатуры.







—Мы знали, что будет трудно. Но мы — кадеты! Нам выпала великая честь представить Полоцкое кадетское училище на главном параде страны ко Дню Независимости. Особенно мотивировало то, что парад проходил в честь юбилейной даты — 75-летия освобождения Бела¬руси, — рассказал кадет Владислав Ларев. — Мы не только тренировались. У нас была и культурная программа, которую организовали Белорусский Союз офицеров и Белорусский Союз суворовцев и кадет. Мы по¬смотрели спектакль в Доме офицеров о работе саперов, побывали в ботаническом саду.

Среди учащихся был и кадет из Дубровно Иван Литовчик.

—Самым запоминающимся для меня стало чувство гордости, ведь мы маршировали мимо главной трибуны страны, выполнили все слаженно и четко, шли плечо к плечу с кадетами других училищ. За дни тренировок мы стали одной дружной семьей, единым целым, — отметил кадет Иван Литовчик.

Полоцкие кадеты достойно представили училище и древний Полоцк на параде. 4 июля в Доме офицеров в церемониальном зале состоялась встреча с Министром образования и заместителем Министра обороны, которые поздравили учащихся с отлично выполненной задачей. Кадеты были награждены медалью «Участника парада», благодарностью, подписанною Министром обороны Республики Беларусь А.А.Равковым и Министром образования И.В.Карпенко. Каждый получил в подарок книгу «Отечеству служим», выпущенную к 100-летию Вооруженных сил, термос.

Кадеты, вернувшись в училище, решили поделиться опытом и впечатлениями, полученными при подготовке к параду, со своими товарищами и младшими кадетами.

Людмила ЧУРА,

заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Полоцкое кадетское училище».