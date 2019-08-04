Евро подорожал на Br0,0103 и стоит Br2,2899 за 1 евро (2 августа - Br2,2796 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0105 до Br3,1638 за 100 российских рублей (2 августа - Br3,1743).
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Доллар и евро на торгах 5 августа подорожали, российский рубль подешевел
05.08.2019 15:56 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро подорожал на Br0,0103 и стоит Br2,2899 за 1 евро (2 августа - Br2,2796 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0105 до Br3,1638 за 100 российских рублей (2 августа - Br3,1743).
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