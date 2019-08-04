В Минтруда рассказали, как выросли пенсии белорусов после повышения в августе

Источник материала: Tut.by

В августе средний размер назначенных пенсий в Беларуси увеличился до 432,27 рубля. Это на 27,22 рубля больше, чем было в июле. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, в Беларуси с 1 августа перерассчитали и повысили трудовые пенсии в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Перерасчет производили исходя из средней зарплаты работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.

Средний размер назначенных пенсий по возрасту в августе вырос до 446,84 рубля. В июле эта цифра была на 28,43 рубля меньше.

Ранее в Минтруда сообщали, что в феврале — апреле этого года максимальная пенсия по возрасту при стаже 40/45 лет составила 674,31 рубля (без учета надбавок). При этом минимальная пенсия по возрасту за этот же период равнялась 216,71 рубля. Такие выплаты получают при стаже 20/25 лет (сумма без учета надбавок).

В ведомстве ранее отмечали, что самые высокие размеры пенсий в системе соцзащиты получают работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы.