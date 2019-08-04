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В Минтруда рассказали, как выросли пенсии белорусов после повышения в августе
Источник материала: Tut.by
В августе средний размер назначенных пенсий в Беларуси увеличился до 432,27 рубля. Это на 27,22 рубля больше, чем было в июле. Об этом
Напомним, в Беларуси с 1 августа
Средний размер назначенных пенсий по возрасту в августе вырос до 446,84 рубля. В июле эта цифра была на 28,43 рубля меньше.
Ранее в Минтруда сообщали, что в феврале — апреле этого года максимальная пенсия по возрасту при стаже 40/45 лет составила 674,31 рубля (без учета надбавок). При этом минимальная пенсия по возрасту за этот же период равнялась 216,71 рубля. Такие выплаты получают при стаже 20/25 лет (сумма без учета надбавок).
В ведомстве ранее отмечали, что самые высокие размеры пенсий в системе соцзащиты получают работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы.
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Какие выплаты в августе получат белорусские пенсионеры.
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