Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна

Уборочная страда продолжает набирать обороты. В районе уже появились первые тысячники. Заветную планку в 1000 тонн перешагнул экипаж зерноуборочного комбайна РУП «Белоруснефть-Особино» в составе старшего комбайнера Александра Панкова и помощника комбайнера Виктора Алексейкова.
Прямо в поле экипаж-тысячник принимал поздравления за трудовые достижения от главы района Андрея Горбачева и представителей райисполкома, руководства хозяйства и профсоюзов. Комбайнеров отметили дипломами, подарками и денежными премиями.
Председатель райисполкома поблагодарил хлеборобов за такой нелегкий труд и пожелал и в дальнейшем удерживать заданную высоту.
С хорошим намолотом аграриев поздравили и артисты из центрального районного дома культуры.
Ольга ЧЕРНЯКОВА
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