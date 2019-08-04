Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна

Источник материала: Газета Авангард

Уборочная страда продолжает набирать обороты. В районе уже появились первые тысячники. Заветную планку в 1000 тонн перешагнул экипаж зерноуборочного комбайна РУП «Белоруснефть-Особино» в составе старшего комбайнера Александра Панкова и помощника комбайнера Виктора Алексейкова.

Прямо в поле экипаж-тысячник принимал поздравления за трудовые достижения от главы района Андрея Горбачева и представителей райисполкома, руководства хозяйства и профсоюзов. Комбайнеров отметили дипломами, подарками и денежными премиями.

Председатель райисполкома поблагодарил хлеборобов за такой нелегкий труд и пожелал и в дальнейшем удерживать заданную высоту.

С хорошим намолотом аграриев поздравили и артисты из центрального районного дома культуры.



























Ольга ЧЕРНЯКОВА

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