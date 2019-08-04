ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна

05.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Уборочная страда продолжает набирать обороты. В районе уже появились первые тысячники. Заветную планку в 1000 тонн перешагнул экипаж зерноуборочного комбайна  РУП «Белоруснефть-Особино»  в составе старшего комбайнера Александра Панкова и помощника комбайнера Виктора Алексейкова.

Прямо в поле экипаж-тысячник принимал поздравления за трудовые достижения от главы района Андрея Горбачева и представителей райисполкома, руководства хозяйства и профсоюзов. Комбайнеров отметили дипломами, подарками и денежными премиями.

Председатель райисполкома поблагодарил хлеборобов за такой нелегкий труд и пожелал и в дальнейшем удерживать заданную высоту.

С хорошим намолотом аграриев поздравили и артисты из центрального районного дома культуры.

Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна
Александр Панков и Виктор Алексейков первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уборочная страда продолжает набирать обороты. В районе уже появились первые тысячники. Заветную планку в 1000 тонн перешагнул экипаж зерноуборочного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хауден ушел из «Динамо-Минск»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика