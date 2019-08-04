«КУКУПОЛИС» — экологический отдых для всей семьи

Источник материала: Новости Дзержинска

3 августа состоялось торжественное открытие парка развлечений в Дзержинском районе, и мы его посетили.

3 августа в Дзержинском районе открылся парк развлечений «КУКУПОЛИС». Мы это мероприятие посетили и спешим поделиться с вами — нет, даже не впечатлениями, а, скорее, полезной информацией. Что такое этот самый «КУКУПОЛИС» и стоит ли вообще игра свеч (и сколько свечи стоят) — именно об этом и пойдет речь в этом материале.

Открылся парк развлечений относительно недавно — в 2017 году. Семья Крыловичей, которой, собственно, и пришла в голову идея строительства парка развлечений, приехала в деревню Тявлово 27 лет назад. Из имущества тогда у них была разве что палатка. Работы в семье не боялись, так что скоро и дом появился, а потом и ферма своя — хутор «Лизаветин».

Назвали, кстати, в честь дочери.













Уже на протяжении 15 лет семья занимается разведением коз, на протяжении 5 — изготовлением продукции: молоко, сыр (твердый, пармезан, рикотта, в пряно-масляной заливке), йогурт, творог. Козье молоко весьма полезно, к тому же не полнит и восстанавливает клеточные мембраны. К тому же сыры из козьего молока даже для Беларуси — большая редкость.

Хозяева не скрывают, что идею «КУКУПОЛИСА» подсмотрели у американского фермера. В нынешнем сезоне, по их словам, учтены пожелания гостей из прошлых лет. Например, теперь совершенно бесплатно можно пользоваться лабиринтом, детской площадкой, батутами, можно поиграть в волейбол или другие активные игры.













Помимо этого, есть масса активностей от партнеров по весьма демократичным ценам. В списке:

- контактный зоопарк;

- веревочный городок;

- гамаки;

- скалодром;

- переправа на озере;

- экскурсия по ферме с дегустацией продукции;

- надувные горки;

- аквазорб;

- стрельба из лука;

- фотозона и многое другое.

























Перекусить тоже можно на месте — для гостей работает кафе «С пылу с жару», где готовятся фирменные шашлыки от Сержа. А можно и не просто перекусить, а закатить настоящую пирушку в честь дня рождения или корпоратива. Впрочем, если вы предпочитаете приехать «со своим», никто не будет против, для этих целей предусмотрена специальная поляна для шашлыков.

Перемещаться по территории фермы в этом году впервые можно будет бесплатно на так называемом «Паровозике из Ромашково». При желании этот «паровозик» увезет вас в гости к замечательному соседу парка развлечений «КУКУПОЛИС», а там уже и рыбалка есть, и беседку можно арендовать и даже в пейнтбол побегать с друзьями.

















Ну, а теперь, наверное, самое главное — сколько это все будет стоить.

Стоимость посещения:

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ — 12 руб.

БУДНИЙ ДЕНЬ — 8 руб.

Дети ростом до 120 см – БЕСПЛАТНО.

Скидки многодетным, инвалидам и участникам ВОВ.

Если оповестите о своем приезде заранее, получите символическую скидку. Оповощеть по телефону: + 375 (29) 867-85-92.

ВТ-ПТ: 12.00-19.00.

СБ-ВС : 10.00-20.00

Адрес: хутор Лизаветин, Дзержинский район, Минская область (проезд через д. Черниковщина).



















