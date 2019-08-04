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В Беларуси подорожало питание в детсадах и школах

05.08.2019 15:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси подорожало питание в детсадах и школах
фото: pixabay.com
Так, денежные нормы расходов на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах увеличены на 10%.

Выросли на 10% и нормы для школьников, гимназистов, лицеистов и некоторых других категорий учащихся.

 
 
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В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание в учреждениях образования.
 
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